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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीTesla careers required skills: Tesla में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, यहां कैसे मिलेगी नौकरी?

Tesla careers required skills: Tesla में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, यहां कैसे मिलेगी नौकरी?

दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में शामिल Tesla में नौकरी करना चाहते हैं? तो जान लें कि यहां काम पाने के लिए कौन-सी पढ़ाई और स्किल जरूरी है और आवेदन कैसे करें.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 14 Nov 2026 06:56 PM (IST)
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आज के समय में Tesla दुनिया की जानी-मानी कंपनियों में शामिल है. इलेक्ट्रिक कार और नई तकनीक में दिलचस्पी रखने वाले कई युवा यहां नौकरी करना चाहते हैं. लेकिन Tesla में नौकरी पाने के लिए सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है. आपके पास उस काम से जुड़ी अच्छी जानकारी और उसे करने की क्षमता भी होनी चाहिए. कंपनी में इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, बैटरी, मार्केटिंग और सेल्स जैसे कई क्षेत्रों में काम करने के मौके मिलते हैं. आइए जानते हैं कि Tesla में नौकरी पाने के लिए कौन-सी स्किल चाहिए और इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं.

Tesla में नौकरी के लिए कौन-सी स्किल चाहिए?

Tesla में नौकरी के लिए जरूरी स्किल इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पद पर काम करना चाहते हैं. अगर आप सॉफ्टवेयर या एआई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग की जानकारी होनी चाहिए. वहीं, इंजीनियरिंग के काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और CAD सॉफ्टवेयर चलाना आना जरूरी होता है.

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अगर आप इलेक्ट्रिक कार और बैटरी से जुड़े काम में जाना चाहते हैं तो बैटरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और गाड़ियों की तकनीक की समझ होनी चाहिए. इसके लिए आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई मददगार होती है. वहीं, मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस जैसे पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री और काम का अनुभव काम आता है. इसके अलावा टीम के साथ काम करना और मुश्किल समस्याओं का हल निकालना भी जरूरी है.

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Tesla में नौकरी के लिए कैसे करें आवेदन?

Tesla में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां Careers सेक्शन में जाकर अपनी पसंद और योग्यता के हिसाब से नौकरी खोजें. आप भारत या दूसरे देशों में मौजूद नौकरियों को भी देख सकते हैं. जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी योग्यता और जरूरी स्किल को ध्यान से पढ़ें.

इसके बाद अपना रिज्यूमे तैयार करें और कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें. रिज्यूमे में अपनी पढ़ाई के साथ उन प्रोजेक्ट्स और कामों की जानकारी जरूर दें, जो उस नौकरी से जुड़े हों. 

 क्या बिना बड़ी डिग्री के भी मिल सकती है नौकरी?

Tesla में हर नौकरी के लिए एक जैसी डिग्री जरूरी नहीं होती. कुछ पदों पर आईटीआई, डिप्लोमा या काम का अनुभव भी काफी मददगार होता है. वहीं, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर जैसे पदों के लिए संबंधित पढ़ाई और तकनीकी जानकारी की जरूरत पड़ती है. इसलिए आवेदन करने से पहले नौकरी की शर्तें जरूर देखें.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Education News ABP NEWS
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