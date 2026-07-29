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नौकरी चाहिए तो अभी सीख लें ये 4 AI स्किल्स

एआई स्किल्स को लेकर कंपनियों का मानना है कि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी कंटेंट तैयार करने, डेटा का विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने के कार्य संबंधी कई काम कम समय में पूरा कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 Jul 2026 11:01 AM (IST)
एआई स्किल्स को लेकर कंपनियों का मानना है कि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी कंटेंट तैयार करने, डेटा का विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने के कार्य संबंधी कई काम कम समय में पूरा कर सकते हैं.

AI skills for jobs: अगर आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली नौकरी की तलाश में हैं, तो सिर्फ डिग्री अब अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं रही. कंपनियां ऐसे फ्रेशर्स को प्राथमिकता दे रही है, जो काम के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हो. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन उम्मीदवारों के पास एआई स्किल होती है, उन्हें सामान्य प्रेशर की तुलना में ज्यादा सैलरी पैकेज और ज्यादा अवसर मिलते हैं. ऐसे में चलिए अब आज हम आपको बताते हैं कि आपको कौन से चार एआई स्किल सीख लेने चाहिए जो आपको अच्छी सैलरी पर नौकरी दिला सकते हैं.

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रिपोर्ट के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट या टेक्निकल डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की तुलना में एआई टूल्स का अच्छा ज्ञान रखने वाले फ्रेशर्स को शुरुआत पैकेज में 15 से 35 प्रतिशत तक ज्यादा सैलरी मिल सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी पद के लिए शुरुआती पैकेज 4 लाख रुपये सालाना है, तो एआई स्किल रखने वाले उम्मीदवार इस पद में 5.5 लाख रुपये तक पैकेज हासिल कर सकते हैं.
रिपोर्ट के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट या टेक्निकल डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की तुलना में एआई टूल्स का अच्छा ज्ञान रखने वाले फ्रेशर्स को शुरुआत पैकेज में 15 से 35 प्रतिशत तक ज्यादा सैलरी मिल सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी पद के लिए शुरुआती पैकेज 4 लाख रुपये सालाना है, तो एआई स्किल रखने वाले उम्मीदवार इस पद में 5.5 लाख रुपये तक पैकेज हासिल कर सकते हैं.
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वहीं एआई स्किल्स को लेकर कंपनियों का मानना है कि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी कंटेंट तैयार करने, डेटा का विश्लेषण करने, रिपोर्ट बनाने और रोजमर्रा के कार्य संबंधी कई काम कम समय में पूरा कर सकते हैं. इससे काम की क्वालिटी बेहतर होती हैं और समय के साथ संसाधनों की बचत होती हैं. यह कारण है कि कंपनी ऐसे उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व दे रही है, जो एआई के साथ काम करने में सक्षम हो.
वहीं एआई स्किल्स को लेकर कंपनियों का मानना है कि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी कंटेंट तैयार करने, डेटा का विश्लेषण करने, रिपोर्ट बनाने और रोजमर्रा के कार्य संबंधी कई काम कम समय में पूरा कर सकते हैं. इससे काम की क्वालिटी बेहतर होती हैं और समय के साथ संसाधनों की बचत होती हैं. यह कारण है कि कंपनी ऐसे उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व दे रही है, जो एआई के साथ काम करने में सक्षम हो.
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इसके लिए आप प्रॉन्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल सीख सकते हैं. एआई से सही और सटीक जवाब प्राप्त करने के लिए प्रभावी निर्देश लिखने की क्षमता आज सबसे अहम स्किल में शामिल हो गई है. सही प्रॉन्प्ट की मदद से बेहतर कंटेंट, कोड, रिपोर्ट और समाधान तैयार किया जा सकता है.
इसके लिए आप प्रॉन्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल सीख सकते हैं. एआई से सही और सटीक जवाब प्राप्त करने के लिए प्रभावी निर्देश लिखने की क्षमता आज सबसे अहम स्किल में शामिल हो गई है. सही प्रॉन्प्ट की मदद से बेहतर कंटेंट, कोड, रिपोर्ट और समाधान तैयार किया जा सकता है.
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एआई टूल्स की मदद से बड़े डेटा का एनालिसिस करना, जरूरी जानकारी निकालना, उसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता कई उद्योगों में तेजी से मांग में है.
एआई टूल्स की मदद से बड़े डेटा का एनालिसिस करना, जरूरी जानकारी निकालना, उसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता कई उद्योगों में तेजी से मांग में है.
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वहीं आप जेनरेटिव एआई स्किल भी सीख सकते हैं. इसमें प्रेजेंटेशन तैयार करना, इमेज बनाना, कोड जनरेट करना या दूसरे क्रिएटिव काम एआई की मदद से तेजी से पूरे करना अब कई कंपनियाें के काम हिस्सा बन चुका है.
वहीं आप जेनरेटिव एआई स्किल भी सीख सकते हैं. इसमें प्रेजेंटेशन तैयार करना, इमेज बनाना, कोड जनरेट करना या दूसरे क्रिएटिव काम एआई की मदद से तेजी से पूरे करना अब कई कंपनियाें के काम हिस्सा बन चुका है.
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इसके अलावा आप ऑटोमेशन टूल्स भी सीख सकते हैं, इसमें रोजाना के दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करने की समझ रखने वाले उम्मीदवार कंपनियों के साथ ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है. इससे उत्पादकता बढ़ती है और समय की बचत होती है.
इसके अलावा आप ऑटोमेशन टूल्स भी सीख सकते हैं, इसमें रोजाना के दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करने की समझ रखने वाले उम्मीदवार कंपनियों के साथ ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है. इससे उत्पादकता बढ़ती है और समय की बचत होती है.
Published at : 29 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
JObs AI Tools AI Skills AI Skills For Jobs AI Skills 2026

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