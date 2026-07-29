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नौकरी चाहिए तो अभी सीख लें ये 4 AI स्किल्स
एआई स्किल्स को लेकर कंपनियों का मानना है कि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी कंटेंट तैयार करने, डेटा का विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने के कार्य संबंधी कई काम कम समय में पूरा कर सकते हैं.
AI skills for jobs: अगर आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली नौकरी की तलाश में हैं, तो सिर्फ डिग्री अब अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं रही. कंपनियां ऐसे फ्रेशर्स को प्राथमिकता दे रही है, जो काम के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हो. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन उम्मीदवारों के पास एआई स्किल होती है, उन्हें सामान्य प्रेशर की तुलना में ज्यादा सैलरी पैकेज और ज्यादा अवसर मिलते हैं. ऐसे में चलिए अब आज हम आपको बताते हैं कि आपको कौन से चार एआई स्किल सीख लेने चाहिए जो आपको अच्छी सैलरी पर नौकरी दिला सकते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
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