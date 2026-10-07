10वीं-12वीं पास के लिए कोस्ट गार्ड में निकली भर्ती, 21 अक्टूबर तक भरें फॉर्म

बैच के अनुसार इन पदों पर आयु सीमा अलग-अलग है. नाविक जनरल ड्यूटी के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 नवंबर 2005 से 1 में 2009 के बीच होना चाहिए. यांत्रिक के लिए जन्म तिथि 1 मई 2005 से 1 में 2009 के बीच होनी चाहिए. नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच के लिए यह सीमा 1 नवंबर 2005 से 1 अक्टूबर 2009 और स्वच्छता कर्मी के लिए 1 नवंबर 2002 से 1 अक्टूबर 2009 है. वहीं ओबीसी को आयु सीमा में 3 साल और एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी.