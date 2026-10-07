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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी10वीं-12वीं पास के लिए कोस्ट गार्ड में निकली भर्ती, 21 अक्टूबर तक भरें फॉर्म

10वीं-12वीं पास के लिए कोस्ट गार्ड में निकली भर्ती, 21 अक्टूबर तक भरें फॉर्म

इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन टेस्ट 2026 के तहत 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. इस भर्ती में नाविक, यांत्रिक और स्वच्छता कर्मी-1 के पद शामिल है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन टेस्ट 2026 के तहत 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. इस भर्ती में नाविक, यांत्रिक और स्वच्छता कर्मी-1 के पद शामिल है.

अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए भारतीय तटरक्षक बल में नौकरी का मौका है. दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन टेस्ट 2026 के तहत 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. इस भर्ती में नाविक, यांत्रिक और स्वच्छता कर्मी-1 के पद शामिल है. खास बात यह है कि अलग-अलग पदों के लिए 10वीं-12वीं और संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा की योग्यता मांगी गई है. यह भर्ती सीजीईपीटी बैच 01/2027 और 02/2027 के लिए है. आवेदन प्रक्रिया आज 6 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे शुरू हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर शाम 5:30 बजे हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन एसएससी के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा.

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इस भर्ती में दोनों बैच को मिलाकर कुल 365 रिक्तियां है. इसमें बैच- 1 में नाविक (जनरल ड्यूटी) पुरुष के 117 पद, नाविक (जनरल ड्यूटी) महिला 13 पद,  यांत्रिक (मैकेनिकल) 28 पद, यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल) के 23 पद और यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 9 पद है.  वहीं बैच-2 के लिए नाविक (जनरल ड्यूटी) पुरुष के 117 पद, नाविक (जनरल ड्यूटी) महिला के 13 पद, नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) के 25 पद और स्वच्छता कर्मी-  1 के 20 पद है.  
इस भर्ती में दोनों बैच को मिलाकर कुल 365 रिक्तियां है. इसमें बैच- 1 में नाविक (जनरल ड्यूटी) पुरुष के 117 पद, नाविक (जनरल ड्यूटी) महिला 13 पद,  यांत्रिक (मैकेनिकल) 28 पद, यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल) के 23 पद और यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 9 पद है.  वहीं बैच-2 के लिए नाविक (जनरल ड्यूटी) पुरुष के 117 पद, नाविक (जनरल ड्यूटी) महिला के 13 पद, नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) के 25 पद और स्वच्छता कर्मी-  1 के 20 पद है.  
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वहीं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है.12वीं में गणित और भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए. इसके अलावा नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं. वहीं स्वच्छता कर्मी के लिए मैट्रिक पास की योग्यता मांगी गई है, जबकि यांत्रिक पद के लिए 10वीं के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित अवधि का एआईसीटीई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जरूरी है.
वहीं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है.12वीं में गणित और भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए. इसके अलावा नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं. वहीं स्वच्छता कर्मी के लिए मैट्रिक पास की योग्यता मांगी गई है, जबकि यांत्रिक पद के लिए 10वीं के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित अवधि का एआईसीटीई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जरूरी है.
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बैच के अनुसार इन पदों पर आयु सीमा अलग-अलग है. नाविक जनरल ड्यूटी के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 नवंबर 2005 से 1 में 2009 के बीच होना चाहिए. यांत्रिक के लिए जन्म तिथि 1 मई 2005 से 1 में 2009 के बीच होनी चाहिए. नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच के लिए यह सीमा 1 नवंबर 2005 से 1 अक्टूबर 2009 और स्वच्छता कर्मी के लिए 1 नवंबर 2002 से 1 अक्टूबर 2009 है. वहीं ओबीसी को आयु सीमा में 3 साल और एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी.
बैच के अनुसार इन पदों पर आयु सीमा अलग-अलग है. नाविक जनरल ड्यूटी के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 नवंबर 2005 से 1 में 2009 के बीच होना चाहिए. यांत्रिक के लिए जन्म तिथि 1 मई 2005 से 1 में 2009 के बीच होनी चाहिए. नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच के लिए यह सीमा 1 नवंबर 2005 से 1 अक्टूबर 2009 और स्वच्छता कर्मी के लिए 1 नवंबर 2002 से 1 अक्टूबर 2009 है. वहीं ओबीसी को आयु सीमा में 3 साल और एससी-एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी.
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नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और स्वच्छता कर्मी पदों पर लेवल-3 के तहत 21,700 मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा नियमानुसार महंगाई भत्ता और दूसरे भत्ते भी मिलेंगे. यांत्रिक पद पर लेवल-5 के तहत 29,200 रुपये मूल वेतन निर्धारित है. इसके साथ 6200 यांत्रिक भत्ता और दूसरे भत्ते इसमें दिए जाएंगे.
नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और स्वच्छता कर्मी पदों पर लेवल-3 के तहत 21,700 मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा नियमानुसार महंगाई भत्ता और दूसरे भत्ते भी मिलेंगे. यांत्रिक पद पर लेवल-5 के तहत 29,200 रुपये मूल वेतन निर्धारित है. इसके साथ 6200 यांत्रिक भत्ता और दूसरे भत्ते इसमें दिए जाएंगे.
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इस भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इसमें 100 प्रश्न, 100 अंक के होंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. वहीं फिजिकल दक्षता परीक्षा असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी. आगे के चरणों में पहचान और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा. वहीं सभी निर्धारित चरणों में सफल होना जरूरी है.
इस भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इसमें 100 प्रश्न, 100 अंक के होंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. वहीं फिजिकल दक्षता परीक्षा असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी. आगे के चरणों में पहचान और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा. वहीं सभी निर्धारित चरणों में सफल होना जरूरी है.
Published at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
JObs Coast Guard Vacancy 2026

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