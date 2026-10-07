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10वीं-12वीं पास के लिए कोस्ट गार्ड में निकली भर्ती, 21 अक्टूबर तक भरें फॉर्म
इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन टेस्ट 2026 के तहत 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. इस भर्ती में नाविक, यांत्रिक और स्वच्छता कर्मी-1 के पद शामिल है.
अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए भारतीय तटरक्षक बल में नौकरी का मौका है. दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन टेस्ट 2026 के तहत 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. इस भर्ती में नाविक, यांत्रिक और स्वच्छता कर्मी-1 के पद शामिल है. खास बात यह है कि अलग-अलग पदों के लिए 10वीं-12वीं और संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा की योग्यता मांगी गई है. यह भर्ती सीजीईपीटी बैच 01/2027 और 02/2027 के लिए है. आवेदन प्रक्रिया आज 6 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे शुरू हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर शाम 5:30 बजे हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन एसएससी के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा.
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Published at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :JObs Coast Guard Vacancy 2026
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