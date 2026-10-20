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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीइसरो में 1.42 लाख मंथली सैलरी वाली जॉब, कौन कर सकता है आवेदन?

इसरो में 1.42 लाख मंथली सैलरी वाली जॉब, कौन कर सकता है आवेदन?

इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. अधिसूचना के अनुसार इसरो में कुल 97 पदों पर भर्ती निकली है. जिसमें सबसे ज्यादा 17 पद टेक्निशियन बी फिटर के हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Oct 2026 10:08 AM (IST)
इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. अधिसूचना के अनुसार इसरो में कुल 97 पदों पर भर्ती निकली है. जिसमें सबसे ज्यादा 17 पद टेक्निशियन बी फिटर के हैं.

अगर आप भी इसरो में नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अधिसूचना के अनुसार इसरो में कुल 97 पदों पर भर्ती निकली है.

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इस भर्ती में टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स, टेक्नीशियन, फायरमैन, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित कई पद शामिल है. इसके अलावा इस भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 19 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 नवंबर रात 11:59 बजे तक है.
इस भर्ती में टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, नर्स, टेक्नीशियन, फायरमैन, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित कई पद शामिल है. इसके अलावा इस भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 19 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 नवंबर रात 11:59 बजे तक है.
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इस भर्ती को लेकर पद वार ब्यौरा देखें तो इसमें 24 पद कोड के तहत कुल 97 वैकेंसी भरी जानी है,  जिसमें सबसे ज्यादा 17 पद टेक्निशियन बी फिटर के हैं. वही टेक्निशियन बी फिटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 12 और एमटीएस के 16 पद हैं, जबकि टेक्नीशियन सहायक मैकेनिक के 7 पद हैं. इस भर्ती को लेकर आप पूरा ब्यौरा इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
इस भर्ती को लेकर पद वार ब्यौरा देखें तो इसमें 24 पद कोड के तहत कुल 97 वैकेंसी भरी जानी है,  जिसमें सबसे ज्यादा 17 पद टेक्निशियन बी फिटर के हैं. वही टेक्निशियन बी फिटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 12 और एमटीएस के 16 पद हैं, जबकि टेक्नीशियन सहायक मैकेनिक के 7 पद हैं. इस भर्ती को लेकर आप पूरा ब्यौरा इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
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भर्ती में आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. आयु की गणना 9 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. इसमें पद कोड 7, 25, 27, 28 और 30 के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और 26 और 29 कोड के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है. इसके अलावा आरक्षित वर्ग की उम्मीदवारों का नियमों के अनुसार आयु सीमा में अलग-अलग छूट भी दी जाएगी.
भर्ती में आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. आयु की गणना 9 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. इसमें पद कोड 7, 25, 27, 28 और 30 के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और 26 और 29 कोड के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है. इसके अलावा आरक्षित वर्ग की उम्मीदवारों का नियमों के अनुसार आयु सीमा में अलग-अलग छूट भी दी जाएगी.
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इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस भी कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है. इसमें 7 से 15 पद कोड के लिए सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. इसमें महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 750 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे. वहीं 16 से 30 पद कोड वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस दी जाएगी. इसमें भी महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस किए जाएंगे.
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस भी कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है. इसमें 7 से 15 पद कोड के लिए सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. इसमें महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 750 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे. वहीं 16 से 30 पद कोड वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस दी जाएगी. इसमें भी महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस किए जाएंगे.
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इसके अलावा इन पदों पर आवेदन करने वालों उम्मीदवारों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता भी देखनी होगी. दरअसल टेक्नीशियन सहायक के पदों पर इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल का फर्स्ट कैटेगरी का डिप्लोमा मांगा गया है, जबकि नर्स बी के पद पर कम से कम 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा और राज्य नर्सिंग परिषद में रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है.
इसके अलावा इन पदों पर आवेदन करने वालों उम्मीदवारों को संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता भी देखनी होगी. दरअसल टेक्नीशियन सहायक के पदों पर इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल का फर्स्ट कैटेगरी का डिप्लोमा मांगा गया है, जबकि नर्स बी के पद पर कम से कम 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा और राज्य नर्सिंग परिषद में रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है.
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इस भर्ती में चयन पद के अनुसार किया जाएगा. आमतौर पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी, इसके बाद संबंधित पद के लिए स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और फिजिकल मानकों की जांच होगी. वहीं ड्राइवर के पदों के लिए इस भर्ती में ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी उम्मीदवारों को देना होगा. भर्ती में उम्मीदवारों को सैलरी भी अलग-अलग लेवल के अनुसार मिलेगी. आमतौर पर इसमें उम्मीदवारों की सैलरी 18000 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच में सैलरी मिलेगी. हालांकि यह सैलरी पदों के अनुसार अलग-अलग होगी.
इस भर्ती में चयन पद के अनुसार किया जाएगा. आमतौर पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी, इसके बाद संबंधित पद के लिए स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और फिजिकल मानकों की जांच होगी. वहीं ड्राइवर के पदों के लिए इस भर्ती में ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी उम्मीदवारों को देना होगा. भर्ती में उम्मीदवारों को सैलरी भी अलग-अलग लेवल के अनुसार मिलेगी. आमतौर पर इसमें उम्मीदवारों की सैलरी 18000 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच में सैलरी मिलेगी. हालांकि यह सैलरी पदों के अनुसार अलग-अलग होगी.
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इसरो की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करके योग्यता देखनी होगी और अब ऑनलाइन आवेदन में अपनी जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी फोटो, डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर अपलोड कर फीस जमा करके आवेदन फाॅर्म को सबमिट करना होगा.
इसरो की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करके योग्यता देखनी होगी और अब ऑनलाइन आवेदन में अपनी जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी फोटो, डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर अपलोड कर फीस जमा करके आवेदन फाॅर्म को सबमिट करना होगा.
Published at : 20 Oct 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Education News JObs News ISRO Recruitment 2026

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