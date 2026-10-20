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इसरो में 1.42 लाख मंथली सैलरी वाली जॉब, कौन कर सकता है आवेदन?
इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. अधिसूचना के अनुसार इसरो में कुल 97 पदों पर भर्ती निकली है. जिसमें सबसे ज्यादा 17 पद टेक्निशियन बी फिटर के हैं.
अगर आप भी इसरो में नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अधिसूचना के अनुसार इसरो में कुल 97 पदों पर भर्ती निकली है.
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Published at : 20 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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