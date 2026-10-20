इसरो में 1.42 लाख मंथली सैलरी वाली जॉब, कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस भी कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है. इसमें 7 से 15 पद कोड के लिए सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. इसमें महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 750 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे. वहीं 16 से 30 पद कोड वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस दी जाएगी. इसमें भी महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि दूसरे उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस किए जाएंगे.