हैदराबाद में जुलूस के दौरान बेकाबू हुआ हाथी, जान बचाने को भागे लोग; वीडियो वायरल

जश्न और धार्मिक आस्था का माहौल कब पल भर में चीख-पुकार और भगदड़ में बदल जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता. हैदराबाद के मशहूर चारमीनार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक धार्मिक जुलूस के दौरान शाही अंदाज में सजाया गया हाथी अचानक आपा खो बैठा. गुलजार हाउस के पास गजराज के बेकाबू होते ही वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की जान हलक में अटक गई और भीड़ अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगी.

बताया जा रहा है कि 'मैनका' नाम के इस हाथी को खास तौर पर इस जुलूस के लिए कर्नाटक के गुलबर्गा से हैदराबाद लाया गया था. लेकिन भारी भीड़ और शोर-शराबे के बीच हाथी अचानक बेचैन हो उठा और सुरक्षाकर्मियों व किनारे खड़े लोगों की तरफ तेजी से बढ़ चला.

पीठ पर बैठे थे लोग, नीचे मची अफरा-तफरी...कैमरे में कैद हुआ लाइव मंजर

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग के शाही कपड़ों और आभूषणों से सजे इस विशालकाय हाथी की पीठ पर कुछ लोग सवार हैं. अचानक हाथी गुस्से में इधर-उधर मुड़ने और आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सफेद पारंपरिक कपड़ों में मौजूद लोगों की भारी भीड़ में भगदड़ मच जाती है.

Elephant charges at people during procession in Hyderabad https://t.co/YilMLX4vvX — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) November 14, 2026

हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मौके पर तैनात खाकी वर्दीधारी पुलिसकर्मियों और महावत के हाथ-पांव फूल गए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पुलिस और हैंडलर जान जोखिम में डालकर हाथी के साथ-साथ दौड़ते हुए भीड़ को उससे दूर हटाने की मशक्कत कर रहे हैं.

महावत और पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा!

गनीमत यह रही कि हालात और ज्यादा बिगड़ने से पहले ही महावत और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को काबू में कर लिया. तुरंत भीड़ को तितर-बितर किया गया और बाद में कड़ी निगरानी के बीच जुलूस को आगे बढ़ाया गया. राहत की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस वायरल वीडियो को देखकर हर कोई सन्न रह गया है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: 'भीड़ के बीच हाथी लाना कितना खतरनाक है.'

जैसे ही यह खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी है. एक यूजर ने घबराते हुए लिखा, "भाई, हाथी की पीठ पर बैठे लोगों की तो जान ही निकल गई होगी, गनीमत रही कि महावत ने समय रहते संभाल लिया वरना बड़ा हादसा हो जाता." दूसरे यूजर ने लिखा, "इतनी भारी भीड़ और शोर में जानवरों को लाना ही नहीं चाहिए, बेचारा हाथी भी भीड़ देखकर घबरा गया होगा." वहीं एक और यूजर ने कहा, "सलाम है हैदराबाद पुलिस और महावत की हिम्मत को, जिन्होंने बिना किसी नुकसान के इतने बड़े हाथी को शांत करा लिया."

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