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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट

यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट

यूपी में इन दिनों तेजी से मौसम बदल रहा है.प्रदेश के कई इलाकों में सुबह शाम कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है, मौमस विभाग ने 15 और 16 नवंबर को बारिश की आशंका व्यक्त की है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 15 Nov 2026 07:25 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में नवंबर की तीसरे सप्ताह की शुरुआत में मौसम तेजी से बदल रहा है. प्रदेश के कई इलाकों में अब सुबह-सुबह कोहरा और धुंध की चादर भी देखने को मिल रही है. वहीं अब मौसम विभाग ने रविवार को वेस्ट यूपी में बारिश की आशंका जताई है. 

न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है. जिस कारण ठंड का असर भी बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा. जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य रहने का अनुमान है.

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इन जिलों में बारिश की संभावना 

मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश की आशंका जताई है, उनमें अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद शामिल हैं. यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसके अलावा भी मुरादाबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है.

वेस्ट यूपी में कोहरे की चादर 

शनिवार को मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, ये सीजन का पहला कोहरा था. सुबह करीब आठ बजे तक सड़कों पर दृश्यता कम रही. जिस कारण वाहनों की गति पर असर देखा गया. उसके बाद इन में धूप खिलने और हवा चलने से मौमस सामान्य हो गया. अगले एक या दो दिनों में यहां भी बारिश के आसार हैं. जिस कारण इधर ठंड का असर भी बढ़ जाएगा.

मौसम विभाग ने अब वेस्ट यूपी समेत कई इलाकों में अगले तीन दिन कोहरे लेकर अलर्ट जारी किया है. इसलिए सुबह वाहन चलाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी. मौसम के इस बदलाव से ठंड का असर भी बढ़ गया है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज हुआ.  अनुमान है अब अगले एक हफ्ते में  न्यूनतम तापमान में और गिरावट जारी रहेगी.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 15 Nov 2026 07:25 AM (IST)
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