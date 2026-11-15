यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट

उत्तर प्रदेश में नवंबर की तीसरे सप्ताह की शुरुआत में मौसम तेजी से बदल रहा है. प्रदेश के कई इलाकों में अब सुबह-सुबह कोहरा और धुंध की चादर भी देखने को मिल रही है. वहीं अब मौसम विभाग ने रविवार को वेस्ट यूपी में बारिश की आशंका जताई है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है. जिस कारण ठंड का असर भी बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा. जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य रहने का अनुमान है.

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इन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश की आशंका जताई है, उनमें अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद शामिल हैं. यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. इसके अलावा भी मुरादाबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है.

वेस्ट यूपी में कोहरे की चादर

शनिवार को मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, ये सीजन का पहला कोहरा था. सुबह करीब आठ बजे तक सड़कों पर दृश्यता कम रही. जिस कारण वाहनों की गति पर असर देखा गया. उसके बाद इन में धूप खिलने और हवा चलने से मौमस सामान्य हो गया. अगले एक या दो दिनों में यहां भी बारिश के आसार हैं. जिस कारण इधर ठंड का असर भी बढ़ जाएगा.

मौसम विभाग ने अब वेस्ट यूपी समेत कई इलाकों में अगले तीन दिन कोहरे लेकर अलर्ट जारी किया है. इसलिए सुबह वाहन चलाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी. मौसम के इस बदलाव से ठंड का असर भी बढ़ गया है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज हुआ. अनुमान है अब अगले एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान में और गिरावट जारी रहेगी.

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