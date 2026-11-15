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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWooden Flooring Designs: घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन

Wooden Flooring Designs: घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन

Flooring Design: लकड़ी के डिजाइन वाले फर्श घर के अंदर एक गर्माहट और नेचुरल लुक देते हैं. इनकी खास बात यह है कि इन्हें क्लासिक इंटीरियर से लेकर मॉडर्न घरों तक में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Nov 2026 06:49 AM (IST)
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Wood Look Floor Tiles: आजकल घर का इंटीरियर सिर्फ खूबसूरत दिखने तक सीमित नहीं है. लोग चाहते हैं कि घर देखने में स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक और रहने के लिए सुविधाजनक भी हो. यही वजह है कि घर के फर्श के डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. इनमें लकड़ी जैसी फिनिश वाले फ्लोर लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं.

लकड़ी के डिजाइन वाले फर्श घर के अंदर एक गर्माहट और नेचुरल लुक देते हैं. इनकी खास बात यह है कि इन्हें क्लासिक इंटीरियर से लेकर मॉडर्न घरों तक में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. शहरों के अपार्टमेंट हों या बड़े घर, सही लकड़ी के फ्लोर डिजाइन से पूरे कमरे का लुक बदल सकता है. खासकर वुड-लुक फ्लोर टाइल्स के जरिए अब लकड़ी जैसा लुक पाना आसान हो गया है.

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हेरिंगबोन पैटर्न

हेरिंगबोन पैटर्न लकड़ी के फर्श के सबसे क्लासिक डिजाइनों में से एक है. इसमें लकड़ी के टुकड़ों को जिग-जैग तरीके से लगाया जाता है, जिससे फर्श पर एक अलग तरह का पैटर्न नजर आता है. यह डिजाइन लिविंग रूम और हॉलवे के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इसे पुराने स्टाइल के फर्नीचर के साथ-साथ मॉडर्न इंटीरियर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है.


Wooden Flooring Designs: घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन

खूबसूरत शेवरॉन पैटर्न

शेवरॉन पैटर्न देखने में हेरिंगबोन जैसा लगता है, लेकिन इसका पैटर्न ज्यादा शार्प और सिमेट्रिकल होता है. यह फर्श को एक एलिगेंट और प्रीमियम लुक देता है. अगर घर के किसी हिस्से में थोड़ा लग्जरी टच चाहिए तो इस तरह का फ्लोर डिजाइन अच्छा विकल्प हो सकता है. खासकर बड़े और ओपन लिविंग एरिया में यह काफी आकर्षक लगता है.

स्ट्रेट प्लैंक डिजाइन

अगर आपको ज्यादा डिजाइन वाला फर्श पसंद नहीं है और सादगी पसंद है, तो स्ट्रेट प्लैंक लेआउट चुन सकते हैं. इसमें लकड़ी के प्लैंक को सीधी लाइन में लगाया जाता है. इससे फर्श साफ और लंबा नजर आता है. छोटे कमरों और मिनिमल इंटीरियर वाले घरों में यह डिजाइन आसानी से फिट हो जाता है.

अलग-अलग चौड़ाई वाले प्लैंक

इस डिजाइन में एक जैसी चौड़ाई के बजाय अलग-अलग चौड़ाई वाले प्लैंक इस्तेमाल किए जाते हैं. इससे फर्श पर ज्यादा डेप्थ और नेचुरल लुक आता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो घर में बहुत ज्यादा भारी डिजाइन के बिना लकड़ी जैसा आकर्षण चाहते हैं.


Wooden Flooring Designs: घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन

बास्केट वीव पैटर्न

बास्केट वीव पैटर्न में पुराने समय की खूबसूरती देखने को मिलती है. इसका डिजाइन पारंपरिक और क्लासिक इंटीरियर के साथ काफी अच्छा लगता है. डाइनिंग एरिया या ऐसे कमरे, जहां पुराने अंदाज का इंटीरियर रखा गया हो, वहां यह डिजाइन खास लुक दे सकता है.

वर्साय पैटर्न

वर्साय पैटर्न का डिजाइन यूरोपीय महलों से प्रेरित है. यह काफी रिच और डेकोरेटिव लुक देता है. बड़े कमरों में इसका पैटर्न ज्यादा खुलकर नजर आता है, इसलिए बड़े स्पेस में इसे इस्तेमाल करना बेहतर माना जा सकता है.

डायगोनल लेआउट

डायगोनल तरीके से लगाया गया लकड़ी का फर्श कमरे के स्पेस को देखने का तरीका बदल सकता है. इसका पैटर्न कमरे को ज्यादा खुला और डायनेमिक दिखाने में मदद करता है. छोटे कमरों या अपार्टमेंट में इस तरह का डिजाइन इस्तेमाल किया जा सकता है.

कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर डिजाइन

फर्श के चारों तरफ अलग रंग या टोन की लकड़ी से बॉर्डर देने पर कमरे को एक फ्रेम जैसा लुक मिलता है. यह डिजाइन खासतौर पर उन जगहों के लिए अच्छा है, जहां फर्श को थोड़ा फॉर्मल और एलिगेंट दिखाना हो.

ज्योमेट्रिक ब्लॉक पैटर्न

ज्योमेट्रिक डिजाइन में साफ लाइनों और अलग-अलग एंगल का इस्तेमाल किया जाता है. इससे फर्श को मॉडर्न और बोल्ड लुक मिलता है. ओपन प्लान वाले घरों में यह डिजाइन अलग-अलग हिस्सों को विजुअली अलग दिखाने में भी मदद कर सकता है.

अलग-अलग रंगों का कॉम्बिनेशन

फर्श में हल्के और गहरे लकड़ी के रंगों को मिलाकर भी खूबसूरत पैटर्न बनाया जा सकता है. अलग-अलग टोन का यह कॉम्बिनेशन फर्श में कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ जोड़ता है. इससे कमरा ज्यादा रिच और लेयर्ड नजर आ सकता है.

स्टैगर्ड प्लैंक लेआउट

स्टैगर्ड प्लैंक डिजाइन घर को कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक देता है. इसमें प्लैंक एक ही जगह से शुरू नहीं होते, बल्कि अलग-अलग जगहों से आगे बढ़ते हैं. यह डिजाइन घर के रोजाना इस्तेमाल वाले हिस्सों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

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डिस्ट्रेस्ड वुड लुक

अगर आपको फर्श में थोड़ा रस्टिक और पुराना अंदाज पसंद है, तो डिस्ट्रेस्ड वुड लुक चुन सकते हैं. इसमें लकड़ी की छोटी-मोटी खामियों और पुरानेपन को डिजाइन का हिस्सा बनाया जाता है. इससे कमरे में गर्माहट आती है और स्पेस ज्यादा आरामदायक महसूस होता है.

अपने घर के लिए सही डिजाइन कैसे चुनें?

लकड़ी के फर्श का डिजाइन चुनते समय कमरे के आकार का ध्यान रखना जरूरी है. छोटे कमरे में स्ट्रेट या सिंपल पैटर्न ज्यादा अच्छा लग सकता है, क्योंकि इससे जगह खुली नजर आती है. वहीं बड़े कमरे में हेरिंगबोन, शेवरॉन या वर्साय जैसे डिटेल वाले पैटर्न ज्यादा प्रभावी दिख सकते हैं. घर के इंटीरियर से भी फर्श का डिजाइन मैच होना चाहिए. मॉडर्न घरों में साफ और ज्योमेट्रिक पैटर्न अच्छे लग सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल इंटीरियर के साथ क्लासिक डिजाइन बेहतर बैठते हैं. अगर कमरे में पहले से ही बोल्ड फर्नीचर या ज्यादा पैटर्न वाले फैब्रिक हैं, तो फर्श का डिजाइन थोड़ा सिंपल रखना बेहतर रहेगा.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 06:49 AM (IST)
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