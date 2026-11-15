'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि अखिलेश ने हमारे बारे में कहा था कि ये उतनी ही दूर उड़ सकते हैं जितनी दूर तक इनकी डोर जाएगी, जब हम डोर खींचेंगे तो ये वापस हमारे पास आ जाएंगे. अखिलेश यादव मुसलमानों का मानना ​​है कि हमारी डोर, हमारी किस्मत, अल्लाह के हाथ में है. आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं मेरे दोस्त. रही बात आपकी डोर की तो वह BJP के हाथों में है.

उन्होंने आगे कहा, "अखिलेश यादव ने राज्यसभा में किसे सांसद बनाया? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसके पिता ने झारखंड में कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को हराया था. एक ऐसे व्यक्ति के बेटे का, जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और BJP के समर्थक हैं. अखिलेश ने बाहें फैलाकर स्वागत किया. अगर हमारी पार्टी के किसी मामूली सदस्य के पिता भी BJP से जुड़े होते तो पूरा मीडिया सुबह से शाम तक हमें घेरे रखता. सच कहूं तो, मेरे अपने ससुर भी मुझसे इतना प्यार नहीं जताते, जितना ये लोग जताते हैं, लेकिन लाल टोपी वालों से पूछिए तो यह कैसा प्यार है? आखिर इस रिश्ते की असलियत क्या है?

#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: Addressing a public meeting, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi said, "What Akhilesh said about us: 'They will fly only as far as the string allows; when we pull the string, we can reel them in.' Akhilesh Yadav, the belief held by Muslims is that our 'string', our destiny, lies in the hands of Allah... You are under a grave misconception, my dear fellow... As for your 'string', that is in the hands of the BJP..." He added, "Whom did Akhilesh Yadav appoint as an MP in the Rajya Sabha? He chose a man whose father had defeated the Congress-led 'INDIA' alliance candidate in Jharkhand. The son of a man who serves as the President of the Gujarat Cricket Association and is a supporter of the BJP was welcomed by Akhilesh with open arms... if even the most ordinary member of our party had a father associated with the BJP, the entire media would be hounding us from dawn till dusk... Honestly, even my own father-in-law doesn't show me as much 'affection' as they do. But do ask them in the 'red cap', what kind of 'love' is this? What is the nature of this relationship?..." (14.10) — ANI (@ANI) November 15, 2026

समाजवादी पार्टी का बयान

हाल ही में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच संभावित चुनावी गठबंधन की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा कि इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इस बार मतदाता किसी को हराने या अपना वोट खराब करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनाने के उद्देश्य से मतदान करेगा. रुचि वीरा ने कहा कि दोनों दलों का मकसद और लक्ष्य एक ही है, लेकिन मतदाता उनके कथित गठबंधन के छलावे में आने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि ओवैसी उन क्षेत्रों में बैठकें करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं.