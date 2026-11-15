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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज

'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों की किस्मत की डोर अल्लाह के हाथ में है, जबकि अखिलेश की डोर बीजेपी के हाथ में है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 07:51 AM (IST)
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि अखिलेश ने हमारे बारे में कहा था कि ये उतनी ही दूर उड़ सकते हैं जितनी दूर तक इनकी डोर जाएगी, जब हम डोर खींचेंगे तो ये वापस हमारे पास आ जाएंगे. अखिलेश यादव मुसलमानों का मानना ​​है कि हमारी डोर, हमारी किस्मत, अल्लाह के हाथ में है. आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं मेरे दोस्त. रही बात आपकी डोर की तो वह BJP के हाथों में है.

उन्होंने आगे कहा, "अखिलेश यादव ने राज्यसभा में किसे सांसद बनाया? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जिसके पिता ने झारखंड में कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को हराया था. एक ऐसे व्यक्ति के बेटे का, जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और BJP के समर्थक हैं. अखिलेश ने बाहें फैलाकर स्वागत किया. अगर हमारी पार्टी के किसी मामूली सदस्य के पिता भी BJP से जुड़े होते तो पूरा मीडिया सुबह से शाम तक हमें घेरे रखता. सच कहूं तो, मेरे अपने ससुर भी मुझसे इतना प्यार नहीं जताते, जितना ये लोग जताते हैं, लेकिन लाल टोपी वालों से पूछिए तो यह कैसा प्यार है? आखिर इस रिश्ते की असलियत क्या है?

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समाजवादी पार्टी का बयान

हाल ही में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच संभावित चुनावी गठबंधन की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी थी.  उन्होंने कहा कि इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इस बार मतदाता किसी को हराने या अपना वोट खराब करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनाने के उद्देश्य से मतदान करेगा. रुचि वीरा ने कहा कि दोनों दलों का मकसद और लक्ष्य एक ही है, लेकिन मतदाता उनके कथित गठबंधन के छलावे में आने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि ओवैसी उन क्षेत्रों में बैठकें करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं.

 

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Nov 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Akhilesh Yadav AIMIM
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