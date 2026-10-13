कर्नाटक में प्रिंसिपल बनने का मौका, 247 पदों पर बढ़ी आवेदन की तारीख

कर्नाटक प्रिंसिपल भर्ती 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को 90,200 से 1,59,200 तक की सैलरी दी जाएगी. यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग की प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा शाखा के अंतर्गत ग्रुप-ए पदों के लिए आयोजित की जा रही है. सैलरी के साथ नियुक्ति और आवेदन से जुड़ी दूसरी शर्तें ऑफिशियल अधिसूचना के अनुसार लागू होंगी. इसलिए उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी देखनी होगी.