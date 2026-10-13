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कर्नाटक में प्रिंसिपल बनने का मौका, 247 पदों पर बढ़ी आवेदन की तारीख
कर्नाटक के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में प्रधानाचार्य के 247 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं.
कर्नाटक के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रिंसिपल बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. राज्य के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में प्रधानाचार्य के 247 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं आवेदन फीस जमा करने के लिए 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया. यह भर्ती ग्रुप-ए पदों के लिए की जा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण को सौंप गई है.
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Published at : 13 Oct 2026 09:22 AM (IST)
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