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हिंदी न्यूज़शिक्षाLow Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?

Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?

तमिलनाडु सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कम स्टूडेंट एनरोलमेंट की वजह से राज्य का कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा. सरकार के अनुसार दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में एक टीचर वाले स्कूल भी चलते रहेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Nov 2026 09:23 PM (IST)
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Low Students Enrolment: हाल ही में देश भर के स्कूलों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कम स्टूडेंट एनरोलमेंट की वजह से स्कूलों के बंद होने की चिंता सामने आई थी. लेकिन इसे लेकर अब तमिलनाडु सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कम स्टूडेंट एनरोलमेंट की वजह से राज्य का कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा. एजुकेशन मिनिस्टर राजमोहन ने कहा कि दूर दराज के गांव, बस्तियों और पहाड़ी इलाकों में एक टीचर वाले स्कूल भी चलते रहेंगे. यह घोषणा सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की घटती संख्या और देश भर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बंद होने की चिंताओं के बीच की गई है. एजुकेशन मिनिस्टर ने घोषणा एक इवेंट में शामिल होने के दौरान की है.  

कम एनरोलमेंट के बाद भी खुले रहेंगे स्कूल 

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इवेंट के दौरान VIT चांसलर जी विश्वनाथन ने पूरे भारत में सरकारी स्कूलों के बंद होने पर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में देशभर में करीब 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए. उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु में 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल कथित तौर पर बंद हो गए. वहीं एजुकेशन मंत्री राजमोहन ने भी आंकड़ों को माना और कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 6 महीने पहले तमिलनाडु में तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) सरकार के सत्ता में आने के बाद से कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ है. सरकार कम स्टूडेंट वाले स्कूलों को बंद करने की बजाय स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ाने पर ध्यान दें रही है. उन्होंने खास तौर पर भरोसा दिलाया कि दूर-दराज के इलाकों के स्कूलों में पढ़ाई जारी रहेगी, भले ही उनमें सिर्फ एक टीचर हो. 

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स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ाने पर ध्यान देगी सरकार 

स्कूलों में घटते एनरोलमेंट को देखते हुए तमिलनाडु राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में ज्यादा स्टूडेंट को लाने और पब्लिक एजुकेशन को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का प्लान बना रही है. इस इवेंट के दौरान मंत्री ने स्कूलों को आसान बनाए रखने की जरूरत पर भी जोड़ दिया है. खासकर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए. वहीं सरकार की यह घोषणा उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जरूरी मानी जा रही है, जो सस्ती पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों पर निर्भर है. खासकर गांवों और दूर दराज के इलाकों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए. 

बाल दिवस के मौके पर मिले केक 

स्कूलों में घटते स्टूडेंट एनरोलमेंट के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की थी कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 61.84 लाख छात्रों को बाल दिवस के समारोह में केक मिलेंगे. कल यानी 13 नवंबर को राज्य भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को केक बांटे गए. मुख्यमंत्री ने अपने साइन वाले केक और ग्रीटिंग कार्ड बांटने के लिए 9.27 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. यह पहली बार था जब राज्य में ऐसी घोषणा की गई थी. वहीं आपको बता दे कि यह सभी चीज राज्य भर के प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले 61.84 लाख स्टूडेंट्स को दी गई.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 14 Nov 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
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