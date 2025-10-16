MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवारों का राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास होना जरूरी है. कुछ विषयों में आयोग द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी लागू होंगी.