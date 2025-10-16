MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

एक्सप्लोरर
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है. आयोग इस भर्ती के माध्यम से कुल 87 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है.
Published at : 16 Oct 2025 11:02 AM (IST)
