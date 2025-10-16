हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीMP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 16 Oct 2025 11:02 AM (IST)
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है. आयोग इस भर्ती के माध्यम से कुल 87 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है.

1/7
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा और सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा और सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी.
2/7
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवारों का राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास  होना जरूरी है. कुछ विषयों में आयोग द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी लागू होंगी.
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवारों का राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास  होना जरूरी है. कुछ विषयों में आयोग द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी लागू होंगी.
3/7
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
4/7
परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है. आयोग की ओर से MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2026 को किया जाएगा. उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 26 दिसंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें डाउनलोड कर प्रिंट निकालना होगा.
परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है. आयोग की ओर से MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2026 को किया जाएगा. उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 26 दिसंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें डाउनलोड कर प्रिंट निकालना होगा.
5/7
चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले OMR आधारित लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा. उम्मीदवारों का अंतिम चयन दोनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 57,700 प्रतिमाह वेतनमान दिया जाएगा, साथ ही अन्य सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले OMR आधारित लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा. उम्मीदवारों का अंतिम चयन दोनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 57,700 प्रतिमाह वेतनमान दिया जाएगा, साथ ही अन्य सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.
6/7
आवेदन शुल्क के तौर पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500, जबकि मध्य प्रदेश के SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को 250 फीस जमा करनी होगी. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग.
आवेदन शुल्क के तौर पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500, जबकि मध्य प्रदेश के SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को 250 फीस जमा करनी होगी. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग.
7/7
आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Assistant Professor Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.
आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Assistant Professor Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.
Published at : 16 Oct 2025 11:02 AM (IST)
Tags :
JOB MPPSC Assistant Professor 2025 Mppsc.mp.gov.in

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games: अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games: अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
अहमदाबाद बनने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान, जानिए भारत के सबसे सफल खिलाड़ी जिनके नाम हैं सबसे ज्यादा मेडल
ओटीटी
Lokah Chapter 1 OTT Release: कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
शिक्षा
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
हेल्थ
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget