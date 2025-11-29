हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाPunjab Jobs 2025: पंजाब में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का आसान तरीका

Punjab Jobs 2025: पंजाब में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का आसान तरीका

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Nov 2025 11:43 AM (IST)
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके मुताबिक राज्य में 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगी.

1/6
उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह इस भर्ती के लिए तय समय सीमा में आवेदन कर लें.
उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह इस भर्ती के लिए तय समय सीमा में आवेदन कर लें.
2/6
राज्य में ये भर्ती अभियान के जरिए ग्रुप-सी के कुल 159 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
राज्य में ये भर्ती अभियान के जरिए ग्रुप-सी के कुल 159 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
3/6
अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रता होनी जरूरी है.
अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रता होनी जरूरी है.
4/6
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कम से कम उम्र 18 साल तय की गई है. जबकि अधिकतम उम्र 37 वर्ष तय की गई है. आवेदन करने वाले रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कम से कम उम्र 18 साल तय की गई है. जबकि अधिकतम उम्र 37 वर्ष तय की गई है. आवेदन करने वाले रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी.
5/6
उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना जरूरी है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,000 रुपये है. आरक्षित और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा.
उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना जरूरी है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,000 रुपये है. आरक्षित और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा.
6/6
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं. इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर 'PSSSB Group C Vacancy 2025' लिंक पर क्लिक करें. डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी को अपलोड करें. अंत में उम्मीदवार प्रिंट आउट निकाल लें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं. इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर 'PSSSB Group C Vacancy 2025' लिंक पर क्लिक करें. डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी को अपलोड करें. अंत में उम्मीदवार प्रिंट आउट निकाल लें.
Published at : 29 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Education Punjab Jobs JOB

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
लाइफस्टाइल
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget