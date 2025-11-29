आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं. इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर 'PSSSB Group C Vacancy 2025' लिंक पर क्लिक करें. डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी को अपलोड करें. अंत में उम्मीदवार प्रिंट आउट निकाल लें.