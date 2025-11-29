एक्सप्लोरर
Punjab Jobs 2025: पंजाब में निकली 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके मुताबिक राज्य में 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस 5 दिसंबर से शुरू हो जाएगी.
