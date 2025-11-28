हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीJKSSB ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 दिसंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

JKSSB ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 दिसंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी, 2026 तक चलेगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Nov 2025 10:14 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी, 2026 तक चलेगी.

जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

1/6
इस भर्ती के माध्यम से कुल 83 उम्मीदवारों को चुना जाएगा. जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2025 से शुरू होने के बाद आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 13 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है.
इस भर्ती के माध्यम से कुल 83 उम्मीदवारों को चुना जाएगा. जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2025 से शुरू होने के बाद आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 13 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है.
2/6
सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है. वहीं, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी मिलेगी. आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी. यह सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकें.
सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है. वहीं, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी मिलेगी. आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी. यह सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकें.
3/6
उम्मीदवारों को आवेदन करते समय फीस का भुगतान करना जरूरी होगा. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है. वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 600 रुपये निर्धारित किया गया है. बिना आवेदन शुल्क जमा किए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
उम्मीदवारों को आवेदन करते समय फीस का भुगतान करना जरूरी होगा. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है. वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 600 रुपये निर्धारित किया गया है. बिना आवेदन शुल्क जमा किए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
4/6
सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में होगा. पहला चरण लिखित परीक्षा का होगा, जिसमें अंग्रेजी विषय से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक की कटौती की जाएगी.
सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में होगा. पहला चरण लिखित परीक्षा का होगा, जिसमें अंग्रेजी विषय से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक की कटौती की जाएगी.
5/6
लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा. इन दोनों परीक्षाओं के आधार पर ही फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी.
लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षा (PST) के लिए बुलाया जाएगा. इन दोनों परीक्षाओं के आधार पर ही फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी.
6/6
उम्मीदवार JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और सीधी है. इसके लिए उम्मीदवारों को होमपेज पर उपलब्ध ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. उसके बाद मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी. जानकारी भरने के बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा और अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लेना चाहिए.
उम्मीदवार JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और सीधी है. इसके लिए उम्मीदवारों को होमपेज पर उपलब्ध ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. उसके बाद मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी. जानकारी भरने के बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा और अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लेना चाहिए.
Published at : 28 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
JOB JKSSB Sub-Inspector Recruitment 2025 JKSSB SI Online Application

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan Jail Controversy: अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर Pakistan में Imran Khan से मिलने की मांग हुई तेज । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan Jail Controversy: अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
यूटिलिटी
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget