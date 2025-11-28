एक्सप्लोरर
JKSSB ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 दिसंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी, 2026 तक चलेगी.
जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
Published at : 28 Nov 2025 10:14 AM (IST)
