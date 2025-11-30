ग्रेजुएट्स के लिए निकली अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी, 92 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

एक्सप्लोरर
ग्रेजुएट्स के लिए निकली अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी, 92 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती निकाली है. 8 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे. ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने फाइनेंस विभाग में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 दिसंबर से शुरू होंगे. उम्मीदवार JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस भर्ती में वही उम्मीदवार शामिल हो पाएंगे जिनके पास जम्मू-कश्मीर का वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जिसे 6 जनवरी 2026 तक जमा करना जरूरी है.
