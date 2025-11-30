ग्रेजुएट्स के लिए निकली अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी, 92 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीग्रेजुएट्स के लिए निकली अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी, 92 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती निकाली है. 8 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे. ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Nov 2025 06:54 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने फाइनेंस विभाग में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 दिसंबर से शुरू होंगे. उम्मीदवार JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस भर्ती में वही उम्मीदवार शामिल हो पाएंगे जिनके पास जम्मू-कश्मीर का वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जिसे 6 जनवरी 2026 तक जमा करना जरूरी है.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 600 पदों में से 240 पद ओपन मेरिट, 48 SC, 60 ST-1, 60 ST-2, 48 OBC, 24 ALC/IB, 60 RBA और 60 पद EWS वर्ग के लिए रखे गए हैं.
योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45% रखी गई है. चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी.
आयु सीमा में ओपन मेरिट के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है, जबकि SC, ST, OBC, RBA, ALC/IB और EWS वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 43 वर्ष है. एक्स-सर्विसमैन के लिए यह सीमा 48 वर्ष तय की गई है.
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-5 के अनुसार 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक की सैलरी मिलेगी. फीस की बात करें तो जनरल वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है, जबकि SC, ST-1, ST-2, EWS और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये तय किया गया है.
परीक्षा पैटर्न के अनुसार कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जम्मू-कश्मीर से जुड़े सामान्य ज्ञान के 30, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के 30, जनरल इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और कंप्यूटर ज्ञान के 10-10 प्रश्न शामिल होंगे, यानी पूरे परीक्षा 120 अंकों की होगी.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार jkssb.nic.in पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन कर फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें, शुल्क जमा करें और अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें.
Published at : 30 Nov 2025 06:54 AM (IST)
