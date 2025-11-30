एक्सप्लोरर
MP में नौकरी पाने का शानदार मौका, 80 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने प्लांट असिस्टेंट के 90 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है. चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा.
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने प्लांट असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कंपनी इस बार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग में कुल 90 पदों पर भर्ती करने जा रही है. आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी.
Published at : 30 Nov 2025 10:02 AM (IST)
