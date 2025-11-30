हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MP में नौकरी पाने का शानदार मौका, 80 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई

MP में नौकरी पाने का शानदार मौका, 80 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने प्लांट असिस्टेंट के 90 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है. चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Nov 2025 10:02 AM (IST)
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने प्लांट असिस्टेंट के 90 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है. चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा.

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने प्लांट असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कंपनी इस बार मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग में कुल 90 पदों पर भर्ती करने जा रही है. आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

यह भर्ती केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, इसलिए प्रदेशभर के तकनीकी क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 90 पदों में से 53 पद मैकेनिकल विभाग और 37 पद इलेक्ट्रिकल विभाग के लिए रखे गए हैं.
यह भर्ती केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, इसलिए प्रदेशभर के तकनीकी क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 90 पदों में से 53 पद मैकेनिकल विभाग और 37 पद इलेक्ट्रिकल विभाग के लिए रखे गए हैं.
मैकेनिकल ट्रेड में सामान्य वर्ग के लिए 14, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद तय किए गए हैं. वहीं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सामान्य वर्ग को 10, एससी को 6, एसटी को 7, ओबीसी को 10 और ईडब्ल्यूएस को 4 पद मिले हैं. दोनों ट्रेड मिलाकर सामान्य वर्ग के लिए 24, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद बनते हैं, जिससे कुल संख्या 90 पूरी होती है.
मैकेनिकल ट्रेड में सामान्य वर्ग के लिए 14, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद तय किए गए हैं. वहीं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सामान्य वर्ग को 10, एससी को 6, एसटी को 7, ओबीसी को 10 और ईडब्ल्यूएस को 4 पद मिले हैं. दोनों ट्रेड मिलाकर सामान्य वर्ग के लिए 24, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद बनते हैं, जिससे कुल संख्या 90 पूरी होती है.
योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन जैसे ट्रेड में नियमित आईटीआई (NCVT/SCVT) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. आईटीआई में भी न्यूनतम अंकों की शर्त रखी गई है जिसमें सामान्य वर्ग और एमपी ओबीसी को 65% अंक चाहिए, जबकि एमपीपीजीसीएल कर्मचारियों के लिए यह सीमा 60% है. एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 55% तय किए गए हैं.
योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन जैसे ट्रेड में नियमित आईटीआई (NCVT/SCVT) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. आईटीआई में भी न्यूनतम अंकों की शर्त रखी गई है जिसमें सामान्य वर्ग और एमपी ओबीसी को 65% अंक चाहिए, जबकि एमपीपीजीसीएल कर्मचारियों के लिए यह सीमा 60% है. एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 55% तय किए गए हैं.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 1200 रुपये और एमपी निवासी एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया है. यह शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 1200 रुपये और एमपी निवासी एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया है. यह शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा.
परीक्षा के पैटर्न पर नजर डालें तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें 75 सवाल संबंधित ट्रेड यानी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से और 25 सवाल सामान्य ज्ञान तथा सामान्य योग्यता से होंगे. पूरी परीक्षा 100 अंकों की होगी और उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं रखा गया है. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए इसे समझना आसान रहे.
परीक्षा के पैटर्न पर नजर डालें तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें 75 सवाल संबंधित ट्रेड यानी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से और 25 सवाल सामान्य ज्ञान तथा सामान्य योग्यता से होंगे. पूरी परीक्षा 100 अंकों की होगी और उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं रखा गया है. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए इसे समझना आसान रहे.
CBT में मिले अंकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी से चयन तय होगा. वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये (लेवल-6) तक का वेतन मिलेगा.
CBT में मिले अंकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी से चयन तय होगा. वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 25,300 रुपये से 80,500 रुपये (लेवल-6) तक का वेतन मिलेगा.
Published at : 30 Nov 2025 10:02 AM (IST)
JOB MPPGCL Plant Assistant Jobs 2025

