MP में नौकरी पाने का शानदार मौका, 80 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई

मैकेनिकल ट्रेड में सामान्य वर्ग के लिए 14, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद तय किए गए हैं. वहीं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सामान्य वर्ग को 10, एससी को 6, एसटी को 7, ओबीसी को 10 और ईडब्ल्यूएस को 4 पद मिले हैं. दोनों ट्रेड मिलाकर सामान्य वर्ग के लिए 24, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद बनते हैं, जिससे कुल संख्या 90 पूरी होती है.