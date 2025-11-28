एक्सप्लोरर
लाखों में चाहिए सैलरी तो करें इस भर्ती के लिए आवेदन, भरे जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर और जेई के पद
WBSEDCL ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के 447 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, आवेदन 29 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के 447 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.
Published at : 28 Nov 2025 04:11 PM (IST)
नौकरी
