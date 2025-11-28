हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लाखों में चाहिए सैलरी तो करें इस भर्ती के लिए आवेदन, भरे जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर और जेई के पद

लाखों में चाहिए सैलरी तो करें इस भर्ती के लिए आवेदन, भरे जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर और जेई के पद

WBSEDCL ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के 447 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, आवेदन 29 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Nov 2025 04:11 PM (IST)
WBSEDCL ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के 447 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है, आवेदन 29 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के 447 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

आज 27 नवंबर से उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbsedcl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 तय की गई है. WBSEDCL की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है, जो तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं.
आज 27 नवंबर से उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbsedcl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 तय की गई है. WBSEDCL की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है, जो तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं.
WBSEDCL की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, MBA, या संबंधित डिप्लोमा होना जरूरी है.
WBSEDCL की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, MBA, या संबंधित डिप्लोमा होना जरूरी है.
आयु सीमा 18 से 32 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी.
आयु सीमा 18 से 32 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी.
चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 36,800 रुपये से 1,06,700 रुपये तक का वेतन मिलेगा. यह पैकेज युवाओं के लिए एक स्थिर और मजबूत करियर की शुरुआत माना जा रहा है.
चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 36,800 रुपये से 1,06,700 रुपये तक का वेतन मिलेगा. यह पैकेज युवाओं के लिए एक स्थिर और मजबूत करियर की शुरुआत माना जा रहा है.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी पहला लिखित परीक्षा, जिसमें 85 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें पद से संबंधित विषयों के साथ अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी शामिल होंगे.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी पहला लिखित परीक्षा, जिसमें 85 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें पद से संबंधित विषयों के साथ अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी शामिल होंगे.
परीक्षा 90 मिनट की होगी और गलत उत्तर पर 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को 15 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
परीक्षा 90 मिनट की होगी और गलत उत्तर पर 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को 15 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
Published at : 28 Nov 2025 04:11 PM (IST)
JOB WBSEDCL Recruitment 2025

प्राइवेसी पॉलिसी

