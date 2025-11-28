लाखों में चाहिए सैलरी तो करें इस भर्ती के लिए आवेदन, भरे जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर और जेई के पद

आज 27 नवंबर से उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbsedcl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 तय की गई है. WBSEDCL की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है, जो तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं.