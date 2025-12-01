महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन

एक्सप्लोरर
महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन
पुलिस की नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है योग उम्मीदवार जल्दी करें आवेदन .
महाराष्ट्र पुलिस ने 15,631 पदों पर भर्ती निकाली है पहले आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 दिसंबर 2025 कर दिया गया है अगर आप पुलिस में नौकरी का सपना देखते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है और आवेदन करना भी बहुत आसान है.
Published at : 01 Dec 2025 07:44 PM (IST)
नौकरी
