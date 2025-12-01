महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीमहाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन

महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन

पुलिस की नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है योग उम्मीदवार जल्दी करें आवेदन .

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Dec 2025 07:44 PM (IST)
पुलिस की नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है योग उम्मीदवार जल्दी करें आवेदन .

महाराष्ट्र पुलिस ने 15,631 पदों पर भर्ती निकाली है पहले आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 दिसंबर 2025 कर दिया गया है अगर आप पुलिस में नौकरी का सपना देखते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है और आवेदन करना भी बहुत आसान है.

इस भर्ती में कुल 15,631 पदों पर होगी इनमें पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, जेल कांस्टेबल, SRPF कांस्टेबल और पुलिस बैंडमैन जैसे कई पद शामिल किए गए हैं.
इस भर्ती में कुल 15,631 पदों पर होगी इनमें पुलिस कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, जेल कांस्टेबल, SRPF कांस्टेबल और पुलिस बैंडमैन जैसे कई पद शामिल किए गए हैं.
इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है उम्र सीमा 18 से 28 साल रखी गई है इसके अलावा SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.
इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है उम्र सीमा 18 से 28 साल रखी गई है इसके अलावा SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.
उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये (पे लेवल-3) के बीच मिलेगा शुरुआत में इन-हैंड सैलरी लगभग 28,000 से 32,000 रुपये के आसपास हो सकती है इसके साथ महंगाई भत्ता HRA और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं, जिससे कुल सैलरी और बढ़ जाती है.
उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये (पे लेवल-3) के बीच मिलेगा शुरुआत में इन-हैंड सैलरी लगभग 28,000 से 32,000 रुपये के आसपास हो सकती है इसके साथ महंगाई भत्ता HRA और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं, जिससे कुल सैलरी और बढ़ जाती है.
चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी सबसे पहले उम्मीदवारों का शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा इसके बाद लिखित परीक्षा होगी खासकर ड्राइवर वाले पदों के लिए अलग से ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा सभी चरण सफलतापूर्वक पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा.
चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी सबसे पहले उम्मीदवारों का शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा इसके बाद लिखित परीक्षा होगी खासकर ड्राइवर वाले पदों के लिए अलग से ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा सभी चरण सफलतापूर्वक पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये रखा गया है जबकि आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST और OBC उम्मीदवारों को 350 रुपये देना होगा.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये रखा गया है जबकि आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST और OBC उम्मीदवारों को 350 रुपये देना होगा.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाना होगा यहां “Apply Online” लिंक पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी PDF कॉपी डाउनलोड कर लें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाना होगा यहां "Apply Online" लिंक पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी PDF कॉपी डाउनलोड कर लें.
Published at : 01 Dec 2025 07:44 PM (IST)
