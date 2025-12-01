महाराष्ट्र पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 7 दिसम्बर तक बढ़ी आवेदन की तारीख; जानें कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जाना होगा यहां “Apply Online” लिंक पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी PDF कॉपी डाउनलोड कर लें.