अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?

विदेशी ड्राइवरों के लिए अमेरिका में नियम पहले से कड़े हो गए हैं अब सिर्फ कुछ खास वीजा वाले लोग ही सीडीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं कई जगह अंग्रेजी पढ़ने और समझने की क्षमता भी जरूरी कर दी गई है इसलिए जो लोग भारत से वहां जाना चाहते हैं उन्हें सभी नियम और दस्तावेज पहले से तैयार रखने होते हैं