अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?

अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?

अगर आप अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए खास दस्तावेज और सीडीएल लाइसेंस जरूरी होते हैं आइये जानें क्या है वह जरूरी दस्तावेज ...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Dec 2025 03:59 PM (IST)
अगर आप अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए खास दस्तावेज और सीडीएल लाइसेंस जरूरी होते हैं आइये जानें क्या है वह जरूरी दस्तावेज ...

अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की नौकरी काफी लोकप्रिय मानी जाती है वहां माल ढुलाई का काम बड़ा है और ड्राइवरों की हमेशा जरूरत बनी रहती है यह काम जिम्मेदारी वाला होता है क्योंकि ड्राइवर लंबी दूरी चलते हैं और सामान को सुरक्षित जगह तक पहुंचाते हैं इस वजह से अमेरिका में इसे एक सम्मानजनक पेशा माना जाता है.

कमाई की बात करें तो अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को हफ्ते में करीब 1700 से 1800 डॉलर तक मिल जाते हैं यह रकम भारत की तुलना में काफी ज्यादा होती है लंबी दूरी और भारी माल ढोने वाले ड्राइवर को और भी अधिक पैसा मिल सकता है हालांकि रहने का खर्च टैक्स और बीमा जोड़कर असली बचत तय होती है.
कमाई की बात करें तो अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को हफ्ते में करीब 1700 से 1800 डॉलर तक मिल जाते हैं यह रकम भारत की तुलना में काफी ज्यादा होती है लंबी दूरी और भारी माल ढोने वाले ड्राइवर को और भी अधिक पैसा मिल सकता है हालांकि रहने का खर्च टैक्स और बीमा जोड़कर असली बचत तय होती है.
अमेरिका में ट्रक चलाने के लिए सीडीएल यानी कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस जरूरी होता है साधारण लाइसेंस से भारी वाहन नहीं चलाया जा सकता सीडीएल इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े ट्रक को चलाने के लिए ज्यादा अनुभव और सुरक्षा नियमों की समझ चाहिए होती है इसी कारण वहां इसके लिए अलग लाइसेंस बनाया गया है.
अमेरिका में ट्रक चलाने के लिए सीडीएल यानी कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस जरूरी होता है साधारण लाइसेंस से भारी वाहन नहीं चलाया जा सकता सीडीएल इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े ट्रक को चलाने के लिए ज्यादा अनुभव और सुरक्षा नियमों की समझ चाहिए होती है इसी कारण वहां इसके लिए अलग लाइसेंस बनाया गया है.
सीडीएल लेने के लिए कुछ दस्तावेज देने पड़ते हैं जैसे पहचान पत्र,पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, या ग्रीन कार्ड इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नंबर और जिस राज्य में रहते हैं वहां का पता भी दिखाना पड़ता है कई राज्यों में पहले सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है मेडिकल फिटनेस भी जरूरी मानी जाती है.
सीडीएल लेने के लिए कुछ दस्तावेज देने पड़ते हैं जैसे पहचान पत्र,पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, या ग्रीन कार्ड इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नंबर और जिस राज्य में रहते हैं वहां का पता भी दिखाना पड़ता है कई राज्यों में पहले सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है मेडिकल फिटनेस भी जरूरी मानी जाती है.
लाइसेंस के लिए लिखित और प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट देने होते हैं लिखित में सड़क नियम और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में ट्रक को सुरक्षित तरीके से चलाने की क्षमता देखी जाती है नए नियमों के अनुसार पहली बार लाइसेंस लेने वालों को एंट्री लेवल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स भी पूरा करना पड़ता है.
लाइसेंस के लिए लिखित और प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट देने होते हैं लिखित में सड़क नियम और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में ट्रक को सुरक्षित तरीके से चलाने की क्षमता देखी जाती है नए नियमों के अनुसार पहली बार लाइसेंस लेने वालों को एंट्री लेवल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स भी पूरा करना पड़ता है.
विदेशी ड्राइवरों के लिए अमेरिका में नियम पहले से कड़े हो गए हैं अब सिर्फ कुछ खास वीजा वाले लोग ही सीडीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं कई जगह अंग्रेजी पढ़ने और समझने की क्षमता भी जरूरी कर दी गई है इसलिए जो लोग भारत से वहां जाना चाहते हैं उन्हें सभी नियम और दस्तावेज पहले से तैयार रखने होते हैं
विदेशी ड्राइवरों के लिए अमेरिका में नियम पहले से कड़े हो गए हैं अब सिर्फ कुछ खास वीजा वाले लोग ही सीडीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं कई जगह अंग्रेजी पढ़ने और समझने की क्षमता भी जरूरी कर दी गई है इसलिए जो लोग भारत से वहां जाना चाहते हैं उन्हें सभी नियम और दस्तावेज पहले से तैयार रखने होते हैं
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की नौकरी कमाई के हिसाब से अच्छी है लेकिन इसके लिए मेहनत ट्रेनिंग और सही दस्तावेज जरूरी होते हैं अगर किसी के पास लाइसेंस मेडिकल फिटनेस और सही वीजा हो तो वह वहां एक अच्छा करियर बना सकता है.
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की नौकरी कमाई के हिसाब से अच्छी है लेकिन इसके लिए मेहनत ट्रेनिंग और सही दस्तावेज जरूरी होते हैं अगर किसी के पास लाइसेंस मेडिकल फिटनेस और सही वीजा हो तो वह वहां एक अच्छा करियर बना सकता है.
Published at : 01 Dec 2025 03:59 PM (IST)
Embed widget