हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी​ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई

​ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई

ग्रेजुएट युवाओं के लिए LIC HFL ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन वेबसाइट www.lichousing.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Apr 2026 08:26 AM (IST)
ग्रेजुएट युवाओं के लिए LIC HFL ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन वेबसाइट www.lichousing.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके काम की है.LIC Housing Finance Limited (LIC HFL) ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार जल्दी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

1/6
इस भर्ती के तहत करीब 180 पद भरे जाएंगे. खास बात ये है कि देश के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, इसलिए आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं.
इस भर्ती के तहत करीब 180 पद भरे जाएंगे. खास बात ये है कि देश के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, इसलिए आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं.
2/6
​इस भर्ती के तहत करीब 180 पद भरे जाएंगे. खास बात ये है कि देश के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, इसलिए आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं.
​इस भर्ती के तहत करीब 180 पद भरे जाएंगे. खास बात ये है कि देश के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, इसलिए आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं.
Published at : 23 Apr 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
JObs

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP Board Result 2026: DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
शिक्षा
UP Board 12th Result 2026 Live: ​अब कुछ घंटे और शाम 4 बजे जारी होंगे 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
UP Board 12th Result 2026 Live: ​अब कुछ घंटे और शाम 4 बजे जारी होंगे 12वीं के नतीजे, जानें कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
शिक्षा
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे, एक क्लिक में ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड; पढ़ें लाइव अपडेट्स
शिक्षा
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम टॉपर्स के लिए कैश प्राइज और लैपटॉप, जानें क्या-क्या मिलेगा इनाम
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम टॉपर्स के लिए कैश प्राइज और लैपटॉप, जानें क्या-क्या मिलेगा इनाम
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
US Israel Iran War Live: 'समय का कोई दबाव नहीं', होर्मुज नाकेबंदी के बीच ईरान संग बातचीत पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
Live: 'समय का कोई दबाव नहीं', होर्मुज नाकेबंदी के बीच ईरान संग बातचीत पर बोले डोनाल्ड ट्रंप
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
पाकिस्तान में बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला Thank You? कहा- आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट... 
आईपीएल 2026
Rishabh Pant Statement: क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
क्यों हार गई लखनऊ सुपर जायंट्स? ऋषभ पंत के बयान में झलका दर्द, जानें किसको बताया जिम्मेदार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 35: ‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई, जानें- 'पुष्पा 2' को पछाड़ने से है कितनी दूर?
‘धुरंधर 2’ का बाल भी बांका नहीं कर पाई 'भूत बंगला', 35वें दिन भी की शानदार कमाई
विश्व
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
बंद हो जाएगा सबका इंटरनेट अगर... होर्मुज में फायरिंग के बीच मंडराया बड़ा खतरा, डेटा वॉर होगा?
जनरल नॉलेज
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
अमेरिका क्यों छोड़ना चाहते हैं 10 में से 4 भारतीय, जानें किस तरह बदल रहे वहां के हालात?
शिक्षा
UP Board Result 2026: DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
DigiLocker पर ऐसे डाउनलोड करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की मार्कशीट, समझें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget