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ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई
ग्रेजुएट युवाओं के लिए LIC HFL ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन वेबसाइट www.lichousing.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके काम की है.LIC Housing Finance Limited (LIC HFL) ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार जल्दी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
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Published at : 23 Apr 2026 08:26 AM (IST)
Tags :JObs
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भावेष पाण्डेय
Opinion