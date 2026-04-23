​ग्रेजुएट्स के लिए मौका! LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इस डेट से पहले करना होगा अप्लाई

इस भर्ती के तहत करीब 180 पद भरे जाएंगे. खास बात ये है कि देश के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, इसलिए आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं.