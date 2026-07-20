INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सोनम वांगचुक 22 दिनों से अनशन पर हैं. एक दिन पहले पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया था.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

Sonam Wangchuk Hunger Strike: देशभर में इन दिनों सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक चर्चा में हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वह बीते 22 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं. एक दिन पहले पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था. सोनम वांगचुक की इस भूख हड़ताल के बीच लोग उनके शिक्षा मॉडल और उस स्कूल के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसे उन्होंने लद्दाख में शुरू करने में जरूरी भूमिका निभाई थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है और यहां एडमिशन कैसे मिलता है. 

सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है ?

सोनम वांगचुक के शिक्षा संस्थान का नाम SECMOL (Students Educational and Cultural Movement of Ladakh) है. यह लद्दाख के फेय (Phey) गांव में स्थित है. इसकी शुरुआत 1988 में लद्दाख के कुछ कॉलेज छात्रों ने मिलकर की थी, जिनमें सोनम वांगचुक भी शामिल थे. यह संस्थान पारंपरिक स्कूलों से बिल्कुल अलग तरीके से शिक्षा देता है और व्यावहारिक सीखने पर ज्यादा जोर देता है.

यहां क्या पढ़ाया जाता है?

SECMOL में सामान्य स्कूलों की तरह केवल किताबों पर आधारित पढ़ाई नहीं होती है. यहां छात्रों को प्रैक्टिकल साइंस, सामाजिक मुद्दों की समझ, पब्लिक स्पीकिंग, बागवानी, पशुओं और पेड़ों की देखभाल, लद्दाखी संस्कृति, लोकगीत और पारंपरिक एक्टिविटी से जुड़ी कई चीजें सिखाई जाती हैं. यहां का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि छात्रों में लाइफ से जुड़ी स्किल्स और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना है. 

स्कूल की खासियत क्या है?

इस संस्थान का कैंपस करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है और पूरा परिसर सोलर एनर्जी से संचालित होता है. यहां कैंपस की कई जिम्मेदारियां खुद छात्र संभालते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें रोजाना अलग-अलग काम दिए जाते हैं. 

यह भी पढ़ें - NMC का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज अब खुद करेंगे फैकल्टी की नियुक्ति और प्रमोशन

यहां एडमिशन कैसे मिलता है?

स्कूल की वेबसाइट के अनुसार, यहां 10वीं में फेल, ड्रॉपआउट या 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई में कुछ साल का गैप रखने वाले छात्र एडमिशन ले सकते हैं. हालांकि आवेदन करने वाले छात्र को लद्दाखी भाषा आनी जरूरी होती है. दिव्यांग छात्र, अनाथ बच्चे और अकेली मां की संतान जैसे आवेदकों को विशेष प्राथमिकता भी दी जाती है. जरूरतमंद छात्रों के लिए स्पॉन्सरशिप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है. 

पढ़ाई का खर्च कितना है?

SECMOL में पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. छात्रों से सिर्फ खाने के लिए हर महीने 2,000 रुपये लिए जाते हैं. इसके अलावा रहने, पढ़ाई और अन्य सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं. बदले में छात्रों को कैंपस के रोजमर्रा के कामों और जिम्मेदारियों में एक्टिव भागीदारी निभानी होती है. 

यह भी पढ़ें - Rising Education Cost in India: स्कूल फीस ही नहीं, कोचिंग से कॉलेज तक... पढ़ाई पर बढ़ता खर्च बन रहा परिवारों के लिए आर्थिक बोझ

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk Hunger Strike CJP Protest Sonam Wangchuk School
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?
सोनम वांगचुक के स्कूल का क्या नाम है, यहां कैसे मिलता है एडमिशन?
शिक्षा
Rising Education Cost in India: स्कूल फीस ही नहीं, कोचिंग से कॉलेज तक... पढ़ाई पर बढ़ता खर्च बन रहा परिवारों के लिए आर्थिक बोझ
स्कूल फीस ही नहीं, कोचिंग से कॉलेज तक... पढ़ाई पर बढ़ता खर्च बन रहा परिवारों के लिए आर्थिक बोझ
शिक्षा
NMC का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज अब खुद करेंगे फैकल्टी की नियुक्ति और प्रमोशन
NMC का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज अब खुद करेंगे फैकल्टी की नियुक्ति और प्रमोशन
शिक्षा
NEET OMR विवाद- NTA जांच में AI से बनाई गई फर्जी शीट का खुलासा, छेड़छाड़ के दावे खारिज
NEET OMR विवाद- NTA जांच में AI से बनाई गई फर्जी शीट का खुलासा, छेड़छाड़ के दावे खारिज
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Season Live: संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिरला बोले- 'शांति बनाए रखें'
LIVE: संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिरला बोले- 'शांति बनाए रखें'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होंगे हालात?
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होंगे हालात?
इंडिया
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
एग्रीकल्चर
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget