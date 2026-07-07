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ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती, 81,100 तक मिलेगी सैलरी
ओडिशा राज्य चयन बोर्ड (OSSB) ने जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन का तरीका.
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. ओडिशा राज्य चयन बोर्ड (OSSB) ने जूनियर असिस्टेंट (क्लर्क) के 14 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती में ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 18 अगस्त 2026 है.
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Published at : 07 Jul 2026 04:19 PM (IST)
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