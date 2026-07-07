ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

उम्मीदवार OSSB की आधिकारिक वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर जाकर Recruitment सेक्शन खोलें. इसके बाद जूनियर अस्सिटेंट रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें. पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें.