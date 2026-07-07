हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती, 81,100 तक मिलेगी सैलरी

ओडिशा राज्य चयन बोर्ड (OSSB) ने जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन का तरीका.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jul 2026 04:19 PM (IST)
ओडिशा राज्य चयन बोर्ड (OSSB) ने जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए आवेदन का तरीका.

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. ओडिशा राज्य चयन बोर्ड (OSSB) ने जूनियर असिस्टेंट (क्लर्क) के 14 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती में ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 18 अगस्त 2026 है.

1/6
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
2/6
आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान और उसका प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान और उसका प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है.
3/6
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा. सैलरी के साथ सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्तों का लाभ भी मिल सकता है.
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा. सैलरी के साथ सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्तों का लाभ भी मिल सकता है.
4/6
उम्मीदवारों का चयन सबसे पहले लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. इसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा.अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.
उम्मीदवारों का चयन सबसे पहले लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. इसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा.अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा.
5/6
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, SEBC और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखा गया है. वहीं SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, SEBC और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखा गया है. वहीं SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.
6/6
उम्मीदवार OSSB की आधिकारिक वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर जाकर Recruitment सेक्शन खोलें. इसके बाद जूनियर अस्सिटेंट रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें. पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें.
उम्मीदवार OSSB की आधिकारिक वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर जाकर Recruitment सेक्शन खोलें. इसके बाद जूनियर अस्सिटेंट रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें. पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें.
Published at : 07 Jul 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Education JOB OSSB Recruitment 2026 OSSB Junior Assistant Vacancy 2026

नौकरी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
IIM नागपुर का बड़ा प्लान! पुणे में बनेगा नया कैंपस, दुनिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूलों में शामिल होने का लक्ष्य
IIM नागपुर का बड़ा प्लान! पुणे में बनेगा नया कैंपस, दुनिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूलों में शामिल होने का लक्ष्य
शिक्षा
NEET-UG 2027 में बड़ा बदलाव, अब 5-6 दिन तक होगी परीक्षा; 1 हजार केंद्रों पर कंप्यूटर से होगा एग्जाम
NEET-UG 2027 में बड़ा बदलाव, अब 5-6 दिन तक होगी परीक्षा; 1 हजार केंद्रों पर कंप्यूटर से होगा एग्जाम
शिक्षा
Government Job vs Private Job : सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब के बीच बदलती सोच, युवा आखिर किसे दे रहे ज्यादा प्राथमिकता?
सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब के बीच बदलती सोच, युवा आखिर किसे दे रहे ज्यादा प्राथमिकता?
शिक्षा
Degree vs Skill : डिग्री से ज्यादा स्किल की बढ़ती मांग, आखिर नौकरी की दुनिया में क्या बदल रहा है?
डिग्री से ज्यादा स्किल की बढ़ती मांग, आखिर नौकरी की दुनिया में क्या बदल रहा है?
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी! खरीदने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा? ABPLIVE
Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
भारत की सरहद पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है! रखाइन की जंग, अराकान आर्मी और बदलती भू-राजनीति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज
इंडिया
India-Indonesia Defence: जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
ट्रेंडिंग
Viral Video: अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget