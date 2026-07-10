इंडियन एयरफोर्स में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस (RAGA) से प्रश्न पूछे जाएंगे. हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत जवाब देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) देना होगा. इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, 1 मिनट में 10 पुश-अप्स, 1 मिनट में 10 सिट-अप्स और 20 स्क्वैट्स पूरे करने होंगे. 21 वर्ष तक के उम्मीदवारों को दौड़ पूरी करने के लिए 7 मिनट, जबकि इससे अधिक उम्र के उम्मीदवारों को 7 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा. इन दोनों चरणों में सफल होने के बाद उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें ब्लड, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री समेत अन्य जरूरी स्वास्थ्य जांच की जाएंगी.