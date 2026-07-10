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Indian Air Force Recruitment 2026 : इंडियन एयरफोर्स में निकली भर्ती, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई; जानें डिटेल्स
Indian Air Force Recruitment 2026 : इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप Y नॉन-टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है. अगर आप 12वीं पास हैं और देश की सेवा करने का सपना देखते हैं, तो आपके पास एयरफोर्स में शामिल होने का शानदार मौका है. इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप Y नॉन-टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए.
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Published at : 10 Jul 2026 04:54 PM (IST)
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