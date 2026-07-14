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दिल्ली हाई कोर्ट HJS भर्ती कल है आवेदन की लास्ट डेट, 1.94 लाख तक मिलेगी महीने की सैलरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस (HJS) भर्ती 2026 के लिए 27 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों 1.94 लाख तक मासिक वेतन मिलेगा.
अगर आप कानून के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं और जज बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली हाई कोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस (HJS) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत कुल 27 पद भरे जाएंगे.योग्य उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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