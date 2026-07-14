दिल्ली हाई कोर्ट HJS भर्ती कल है आवेदन की लास्ट डेट, 1.94 लाख तक मिलेगी महीने की सैलरी

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये रखा गया है. वहीं SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 1,44,840 रुपये से 1,94,660 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी नियमानुसार दिया जाएगा.