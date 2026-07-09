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हाई कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कब तक और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और प्रूफ रीडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप कोर्ट में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और प्रूफ रीडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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