हाई कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कब तक और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होमपेज पर दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और फॉर्म जमा करना होगा.