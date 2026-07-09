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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीहाई कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कब तक और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

हाई कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कब तक और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और प्रूफ रीडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Jul 2026 06:26 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और प्रूफ रीडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप कोर्ट में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और प्रूफ रीडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

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इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम डेट 31 जुलाई 2026 तय की गई है.
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम डेट 31 जुलाई 2026 तय की गई है.
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इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
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दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है.
दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है.
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इसके अलावा उम्मीदवार के पास स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए. वहीं प्रूफ रीडर के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री अनिवार्य है.
इसके अलावा उम्मीदवार के पास स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए. वहीं प्रूफ रीडर के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री अनिवार्य है.
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इसके अलावा उम्मीदवार के पास स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए. वहीं प्रूफ रीडर के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री अनिवार्य है.
इसके अलावा उम्मीदवार के पास स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए. वहीं प्रूफ रीडर के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री अनिवार्य है.
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आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होमपेज पर दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और फॉर्म जमा करना होगा.
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होमपेज पर दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और फॉर्म जमा करना होगा.
Published at : 09 Jul 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Education JObs High Court Jobs 2026 Himachal High Court Recruitment 2026

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