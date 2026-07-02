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UP Anganwadi Bharti 2026: बिना परीक्षा महिलाओं को मिलेगा नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में 12वीं पास महिलाओं को सरकार बिना परीक्षा नौकरी करने का मौका दे रही है. जानें चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका...
उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए रोजगार पाने के सुनहरा अवसर सामने आया है. राज्य के कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 08:40 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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