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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUP Anganwadi Bharti 2026: बिना परीक्षा महिलाओं को मिलेगा नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया

UP Anganwadi Bharti 2026: बिना परीक्षा महिलाओं को मिलेगा नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में 12वीं पास महिलाओं को सरकार बिना परीक्षा नौकरी करने का मौका दे रही है. जानें चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका...

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jul 2026 08:40 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में 12वीं पास महिलाओं को सरकार बिना परीक्षा नौकरी करने का मौका दे रही है. जानें चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका...

उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए रोजगार पाने के सुनहरा अवसर सामने आया है. राज्य के कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

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इस भर्ती की खास बात है कि उम्मीदवार को किसी भी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. उम्मीदवार का चयन मैरिट के आधार पर किया जायेगा.
इस भर्ती की खास बात है कि उम्मीदवार को किसी भी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. उम्मीदवार का चयन मैरिट के आधार पर किया जायेगा.
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आंगनबाड़ी की भर्ती में आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक तय की गई है. आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
आंगनबाड़ी की भर्ती में आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक तय की गई है. आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
Published at : 02 Jul 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Anganwadi Vacancy JObs UP Anganwadi Bharti 2026

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