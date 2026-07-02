आंगनबाड़ी की भर्ती में आवेदन करने के लिए महिला उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक तय की गई है. आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.