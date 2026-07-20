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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026: रिक्शा चालक के पोते ने रचा इतिहास, बिहार के छोटे से गांव में पहली बार किसी ने NEET UG किया क्रैक

NEET UG 2026: रिक्शा चालक के पोते ने रचा इतिहास, बिहार के छोटे से गांव में पहली बार किसी ने NEET UG किया क्रैक

NEET UG 2026 : मुजफ्फरपुर के रत्नौली गांव के रहने वाले आदित्य ने NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 946 और कैटेगरी रैंक 295 हासिल की है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jul 2026 03:25 PM (IST)
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NEET UG 2026 : अक्सर कहा जाता है कि मेहनत और लगन के सामने परिस्थितियां कभी बड़ी नहीं होती. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव के छात्र ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. जिस परिवार की पहचान कभी रिक्शा चलाकर घर चलाने से होती थी, आज उसी परिवार का बेटा अपनी मेहनत के दम पर पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है.

मुजफ्फरपुर के रत्नौली गांव के रहने वाले आदित्य ने NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 946 और कैटेगरी रैंक 295 हासिल की है और वह अपने गांव से NEET UG क्वालिफाई करने वाले पहले छात्र बन गए हैं. 

रिक्शा चालक के पोते ने रचा इतिहास 

आदित्य बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड स्थित रत्नौली गांव के रहने वाले हैं. उनके दादा सौखी साहनी पहले रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे. वहीं उनके पिता हरेंद्र साहनी एक निजी नौकरी करके परिवार का खर्च उठाते हैं. सीमित संसाधनों के बाद भी आदित्य ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपनी मेहनत के दम पर देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक NEET UG में सफलता हासिल की. 

आदित्य ने अपनी पढ़ाई कहां से  शुरू की

आदित्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की, उन्होंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की और इसके बाद RDS कॉलेज से इंटरमीडिएट में 87 प्रतिशत नंबर हासिल किए. इसके बाद उन्होंने NEET UG की तैयारी की और पहले ही प्रयास में AIR 946 और कैटेगरी रैंक 295 प्राप्त कर अपने गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया. आदित्य की सफलता केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रही. उनके गांव रत्नौली के लोगों के लिए भी यह गर्व का विषय बन गया है. गांव से पहली बार किसी छात्र ने NEET UG जैसी प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है.

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मुजफ्फरपुर के कई छात्रों ने भी किया शानदार प्रदर्शन

आदित्य के अलावा मुजफ्फरपुर जिले के कई अन्य छात्रों ने भी NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. वीरपुर (कांटी) के सुमित सर्राफ ने AIR 6013 हासिल की, जबकि धरफरी गांव (पारू) की तन्नू ने 587 अंक प्राप्त किए.  चंपकड़ी (सरैया) के आकाश कुमार ने 608 अंक, AIR 7637 और EWS रैंक 821 हासिल की. वहीं बिसुनपुर पट्टी (साहेबगंज) के दिव्य चेतन ने 633 अंक, AIR 3135 और EWS रैंक 284 प्राप्त किए. बैरिया के आर्य प्रकाश ने 646 अंक, AIR 1701 और कैटेगरी रैंक 934 हासिल की, जबकि मीनापुर के कौस्तुभ ने AIR 11014 के साथ परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया. 

राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में भी बिहार का दमदार प्रदर्शन

NEET UG 2026 में केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट के टॉप-100 में बिहार के चार छात्रों ने जगह बनाई.  नवादा के आयुष भलोतिया ने AIR 4, रिया रंजन ने AIR 6, रवि कांत दिवाकर ने AIR 55 और बेगूसराय के आदित्य कुमार ने AIR 73 हासिल की. 

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Published at : 20 Jul 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Success Story NEET NEET UG 2026 Result NEET Qualified Bihar Student NEET Success Story
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