एक्सप्लोरर
सरकारी नौकरी पाने का मौका, आयुष मंत्रालय में निकली इन पदों पर भर्ती; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
आयुष मंत्रालय के तहत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगें हैं. योग्य उम्मीदवारी इस भर्ती के लिए 30 जुलाई 2026 शाम 5:30 बजे तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं...
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो आपके लिए अच्छा अवसर सामने आया है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत तहत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB) ने अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार तय प्रक्रिया को पोर कर सकते हैं. इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार 30 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 01 Jul 2026 03:56 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी पाने का मौका, आयुष मंत्रालय में निकली इन पदों पर भर्ती; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
10वीं पास के लिए IAF में निकली भर्ती, मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों के लिए मांगे गए आवेदन
नौकरी
6 Photos
UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
नौकरी
6 Photos
बुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
यूपी में जल्द होने वाली है समीक्षा अधिकारी की भर्ती, जानें कब तक आएगा नोटिफिकेशन?
शिक्षा
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दौड़ शुरू, पहले चरण में 65 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया रजिस्ट्रेशन
शिक्षा
बिहार के 18 जिलों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात, हाईटेक सुविधाएं से लैस होंगे नए स्कूल
शिक्षा
कल से शुरू होगी UPTET परीक्षा, एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
Advertisement
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी पाने का मौका, आयुष मंत्रालय में निकली इन पदों पर भर्ती; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
मनोज मुकुल
Opinion