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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीसरकारी नौकरी पाने का मौका, आयुष मंत्रालय में निकली इन पदों पर भर्ती; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

सरकारी नौकरी पाने का मौका, आयुष मंत्रालय में निकली इन पदों पर भर्ती; इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

आयुष मंत्रालय के तहत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगें हैं. योग्य उम्मीदवारी इस भर्ती के लिए 30 जुलाई 2026 शाम 5:30 बजे तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं...

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jul 2026 03:56 PM (IST)
आयुष मंत्रालय के तहत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगें हैं. योग्य उम्मीदवारी इस भर्ती के लिए 30 जुलाई 2026 शाम 5:30 बजे तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं...

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो आपके लिए अच्छा अवसर सामने आया है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत तहत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB) ने अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार तय प्रक्रिया को पोर कर सकते हैं. इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार 30 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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इस भर्ती अभियान के कुल 6 पदों को भरा जायेगा. डिप्टी एडवाइजर ,असिस्टेंट एडवाइजर ,फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर ,असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, अकाउंटेंट के पद शामिल हैं .
इस भर्ती अभियान के कुल 6 पदों को भरा जायेगा. डिप्टी एडवाइजर ,असिस्टेंट एडवाइजर ,फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर ,असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, अकाउंटेंट के पद शामिल हैं .
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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र सीमा पदों के हिसाब से अलग अलग तय की गयी है. हालांकि उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 56 वर्ष तय की गई है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र सीमा पदों के हिसाब से अलग अलग तय की गयी है. हालांकि उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 56 वर्ष तय की गई है.
Published at : 01 Jul 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Government Job Education Ministry Of AYUSH Recruitment 2026

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