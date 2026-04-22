करेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

करेंसी नोट प्रेस की इस भर्ती में कुल 534 पद भरे जाएंगे, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन से लेकर सुपरवाइजर और ऑफिस से जुड़ी कई पोस्ट शामिल हैं. खास बात यह है कि टेक्निकल ट्रेड्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी रखी गई है, जिससे ITI और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है.