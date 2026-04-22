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करेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
करेंसी नोट प्रेस में 534 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां जानें पूरी डिटेल.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत करेंसी नोट प्रेस नासिकने 534 पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें अलग-अलग तरह की पोस्ट शामिल हैं और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है.
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Published at : 22 Apr 2026 08:27 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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