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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीकरेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

करेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

करेंसी नोट प्रेस में 534 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां जानें पूरी डिटेल.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Apr 2026 08:27 AM (IST)
करेंसी नोट प्रेस में 534 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां जानें पूरी डिटेल.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत  करेंसी नोट प्रेस नासिकने 534 पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें अलग-अलग तरह की पोस्ट शामिल हैं और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है.

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करेंसी नोट प्रेस की इस भर्ती में कुल 534 पद भरे जाएंगे, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन से लेकर सुपरवाइजर और ऑफिस से जुड़ी कई पोस्ट शामिल हैं. खास बात यह है कि टेक्निकल ट्रेड्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी रखी गई है, जिससे ITI और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है.
करेंसी नोट प्रेस की इस भर्ती में कुल 534 पद भरे जाएंगे, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन से लेकर सुपरवाइजर और ऑफिस से जुड़ी कई पोस्ट शामिल हैं. खास बात यह है कि टेक्निकल ट्रेड्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी रखी गई है, जिससे ITI और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है.
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योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं, 12वीं, ITI और ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता तय की गई है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने पोस्ट के अनुसार योग्यता जरूर चेक कर लें.
योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं, 12वीं, ITI और ग्रेजुएशन तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता तय की गई है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने पोस्ट के अनुसार योग्यता जरूर चेक कर लें.
Published at : 22 Apr 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Education JOB Apply Online CNP Recruitment 2026 SPMCIL Vacancy

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