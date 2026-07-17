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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET Result Rank Controversy: 585 नंबर, लेकिन रैंक 2500 से 15000 पार... NEET 2026 रिजल्ट पर छात्रों ने उठाए सवाल

NEET Result Rank Controversy: 585 नंबर, लेकिन रैंक 2500 से 15000 पार... NEET 2026 रिजल्ट पर छात्रों ने उठाए सवाल

रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर रैंकिंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई अभ्यर्थियों का दावा है कि इस बार परीक्षा कठिन होने के बावजूद अपेक्षा से ज्यादा छात्रों ने ऊंचे अंक हासिल किए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jul 2026 02:46 PM (IST)
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NEET Result Rank Controversy: एनटीए ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम का परिणाम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर रैंकिंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई अभ्यर्थियों का दावा है कि इस बार परीक्षा कठिन होने के बावजूद अपेक्षा से ज्यादा छात्रों ने ऊंचे अंक हासिल किए हैं. इस वजह से सामान अंकों पर रैंक में बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिस पर छात्र सवाल उठा रहे हैं.

नीट रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया है कि 2025 में 585 अंकों पर जहां करीब 2500 रैंक मिली थी, वहीं 2026 में इतने ही अंकों पर रैंक लगभग 15,500 तक पहुंच गई. कुछ छात्रों ने इसे लेकर परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि कठिन पेपर के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में इतने ऊचें अंक कैसे आए? वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं क‍ि अच्छे अंक के बाद उनकी भी रैंक में कमी आई. हालांकि, एनटीए की ओर से पेपर लीक या रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

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दो छात्रों ने किया टॉप

री नीट 2026 में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल संयुक्त रूप से देश के टॉपर बने हैं. दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं. एनटीए ने रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी कर दी है, जिसके आधार पर अब 2026-27 की काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

पेपर लीक के बाद दोबारा हुई थी परीक्षा

नीट यूजी की मूल परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, लेकिन कथित पेपर लीक मामले के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था. इसके बाद 21 जून 2026 को देशभर के 5,440 केंद्रों पर और विदेश के 14 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई गई, जिसमें 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Neet Result Controversy NEET UG 2026 NEET UG Result 2026 NEET Result Rank Controversy
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