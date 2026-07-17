NEET Result Rank Controversy: 585 नंबर, लेकिन रैंक 2500 से 15000 पार... NEET 2026 रिजल्ट पर छात्रों ने उठाए सवाल
रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर रैंकिंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई अभ्यर्थियों का दावा है कि इस बार परीक्षा कठिन होने के बावजूद अपेक्षा से ज्यादा छात्रों ने ऊंचे अंक हासिल किए हैं.
NEET Result Rank Controversy: एनटीए ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम का परिणाम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर रैंकिंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. कई अभ्यर्थियों का दावा है कि इस बार परीक्षा कठिन होने के बावजूद अपेक्षा से ज्यादा छात्रों ने ऊंचे अंक हासिल किए हैं. इस वजह से सामान अंकों पर रैंक में बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिस पर छात्र सवाल उठा रहे हैं.
नीट रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया है कि 2025 में 585 अंकों पर जहां करीब 2500 रैंक मिली थी, वहीं 2026 में इतने ही अंकों पर रैंक लगभग 15,500 तक पहुंच गई. कुछ छात्रों ने इसे लेकर परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि कठिन पेपर के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में इतने ऊचें अंक कैसे आए? वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अच्छे अंक के बाद उनकी भी रैंक में कमी आई. हालांकि, एनटीए की ओर से पेपर लीक या रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है.
2025 :— Vedant (@VedxntR) July 16, 2026
585 marks : ~2.5k rank
2026 :
585 marks : ~15.5k rank
Paper this year was actually difficult. Was it leaked again ???#neet2026 #reneet #reneet2026 https://t.co/pg6bErMZZ1
ये भी पढ़ें-NEET UG 2026 Topper: पेपर रद्द होने पर रो पड़े थे आर्यन गुप्ता, फिर 16 घंटे की पढ़ाई से बने ऑल इंडिया टॉपर
दो छात्रों ने किया टॉप
री नीट 2026 में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल संयुक्त रूप से देश के टॉपर बने हैं. दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं. एनटीए ने रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी कर दी है, जिसके आधार पर अब 2026-27 की काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
पेपर लीक के बाद दोबारा हुई थी परीक्षा
नीट यूजी की मूल परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, लेकिन कथित पेपर लीक मामले के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था. इसके बाद 21 जून 2026 को देशभर के 5,440 केंद्रों पर और विदेश के 14 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई गई, जिसमें 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे.
ये भी पढ़ें-NEET UG 2026 AIR 4 Ayush Bhalotia: बिहार के लाल ने कर दिखाया कमाल! NEET में AIR-4, अब AIIMS Delhi में होगा दाखिला
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI