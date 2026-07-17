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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 में किस राज्य के ज्यादा बच्चों ने मारी बाजी, यहां देखें स्टेट वाइज पूरी लिस्ट 

NEET UG 2026 में किस राज्य के ज्यादा बच्चों ने मारी बाजी, यहां देखें स्टेट वाइज पूरी लिस्ट 

NEET UG 2026 Result: एनटीए के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 1.70 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 में सफलता हासिल की. वहीं लक्षद्वीप से सबसे कम 43 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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NEET UG 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार करीब 20 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने मेडिकल, डेंटल, आयुष और दूसरे अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालीफाई किया है. रिजल्ट जारी होने के बाद अब मेडिकल काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है. वहीं आपको बता दे कि इस साल परीक्षा का आयोजन 21 जून को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 543 परीक्षा केंद्र पर 13 भाषाओं में किया गया था. एनटीए के अनुसार रिजल्ट समय पर जारी किए गए, ताकि काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया निर्धारित शेड्यूल में पूरी की जा सके. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एनटीए यूजी 2026 रिजल्ट में किस राज्य के सबसे ज्यादा छात्रों ने बाजी मारी है और स्टेट वाइज क्वालीफाइंग उम्मीदवारों का पूरा आंकड़ा क्या है. 

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हुए सफल 

एनटीए के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 1.70 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 में सफलता हासिल की. वहीं लक्षद्वीप से सबसे कम 43 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं. एजेंसी ने बताया कि देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है. हालांकि विस्तृत राज्यों वार क्वालीफाइंग उम्मीदवारों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है. 

कुल 11.21 लाख उम्मीदवारों ने किया क्वालीफाई 

इस बार कुल 11.21 लाख उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं, इनमें 58 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं शामिल है. महिलाओं का क्वालिफिकेशन प्रतिशत पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहा. वहीं परीक्षा में कुल 138 उम्मीदवारों ने 690 या उससे ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए. एनटीए के अनुसार 1,492 उम्मीदवारों ने 650 से उससे ज्यादा, 10,160 उम्मीदवारों ने 600 या उससे ज्यादा और 90,780 उम्मीदवारों ने 500 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं. 

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ओबीसी वर्ग से सबसे ज्यादा क्वालीफाइंग उम्मीदवार 

कैटेगरी वाइज रिजल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा 5.12 लाख उम्मीदवार ओबीसी एनसीएल वर्ग से क्वालीफाई हुए हैं. इसके अलावा जनरल कैटेगरी से 2.91 लाख, एससी से 1.59 लाख, जनरल ईडब्ल्यूएस से 95,026, एसटी से 63,716, पीडब्ल्यूडी बीडी से 3,666 और पीडब्ल्यूडी से 303 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं. 

13 भाषाओं में हुई थी परीक्षा 

नीट यूजी 2026 का आयोजन हिंदी, अंग्रेजी समेत कुल 13 भाषाओं में किया गया था. परीक्षा में करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. एनटीए ने रिजल्ट जारी करने से पहले अंतिम आंसर की भी जारी की थी और बताया था कि मूल्यांकन प्रक्रिया को इस बार ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए अलग-अलग चरणों को समांतर तरीके से पूरा किया गया है.

ये भी पढ़ें-NEET UG 2026 Topper: पेपर रद्द होने पर रो पड़े थे आर्यन गुप्ता, फिर 16 घंटे की पढ़ाई से बने ऑल इंडिया टॉपर

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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NEET UG 2026 Result NEET UG 2026 Topper NEET 2026 State Wise Result NEET Qualified Candidates
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