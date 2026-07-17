New Delhi Police Commissioner IPS Anurag Kumar: केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया है. 1994 के बैच के एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार अब राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस की कमान संभालेंगे. वह अब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अनुराग कुमार कार्यभार संभालने की तारीख से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे, वह सतीश गोलचा की जगह लेंगे, जिन्हें नई तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

कौन है नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार?

अनुराग कुमार 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और 3 दशक से ज्यादा समय से भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत है. रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास करीब 32 वर्षों से ज्यादा का प्रशासनिक पुलिस और खुफिया सेवाओं का अनुभव है. पिछले कुछ वर्षों में उन्हें दो बार पदोन्नति भी मिल चुकी है.

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आईबी में संभाली थी अहम जिम्मेदारियां

दिल्ली पुलिस की कमान संभालने से पहले अनुराग कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह दिल्ली पुलिस में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं. उन्होंने राजधानी के कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में काम किया और कई संवेदनशील सुरक्षा एवं इंटेलिजेंस मामलों को संभाल. वहीं रणनीतिक और उच्च स्तरीय सुरक्षा मामलों में उनका लंबा एक्सपीरियंस माना जाता है.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कितनी मिलती है सैलरी?

दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद पुलिस सेवा के सबसे वरिष्ठ पदों में शामिल है. यह पद लेवल 17 के अंतर्गत आता है, इस स्तर पर अधिकारी को 2.25 लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार आधिकारिक आवास, सरकारी वाहन, सुरक्षा, स्टाफ, चिकित्सा सुविधा और दूसरे भत्तों जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है.

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