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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा12वीं के बाद 2026 में ये डिग्री कोर्स दिलाएंगे सबसे ज्यादा सैलरी, करियर बनेगा सुपरहिट!

12वीं के बाद 2026 में ये डिग्री कोर्स दिलाएंगे सबसे ज्यादा सैलरी, करियर बनेगा सुपरहिट!

12वीं के बाद कौन-सी डिग्री आपको बेहतर सैलरी और करियर ग्रोथ दिला सकती है?यहां जानिए टॉप कोर्स, करियर ऑप्शन और सही डिग्री चुनने के जरूरी टिप्स..

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 May 2026 10:38 AM (IST)
12वीं के बाद कौन-सी डिग्री आपको बेहतर सैलरी और करियर ग्रोथ दिला सकती है?यहां जानिए टॉप कोर्स, करियर ऑप्शन और सही डिग्री चुनने के जरूरी टिप्स..

12वीं के बाद सही कोर्स चुनना हर छात्र के लिए सबसे बड़ा फैसला होता है, क्योंकि यही आगे के करियर और कमाई को तय करता है. 2026 में टेक्नोलॉजी, बिजनेस, डिजाइन और डिजिटल मीडिया जैसे सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े कोर्स की डिमांड भी काफी बढ़ गई है. आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल अनुभव को ज्यादा महत्व देती हैं, इसलिए छात्रों को ऐसे कोर्स चुनने चाहिए जो उन्हें जॉब-रेडी बनाएं.

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आज के समय में किसी डिग्री की वैल्यू सिर्फ उसके नाम से नहीं, बल्कि उस कोर्स में मिलने वाले स्किल, इंडस्ट्री डिमांड और प्रैक्टिकल नॉलेज से तय होती है.अगर किसी कोर्स में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट और अपडेटेड सिलेबस शामिल है, तो वह छात्रों को बेहतर करियर और हाई सैलरी दिलाने में मदद करता है. यही वजह है कि अब पारंपरिक पढ़ाई के बजाय स्किल-बेस्ड एजुकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है.
आज के समय में किसी डिग्री की वैल्यू सिर्फ उसके नाम से नहीं, बल्कि उस कोर्स में मिलने वाले स्किल, इंडस्ट्री डिमांड और प्रैक्टिकल नॉलेज से तय होती है.अगर किसी कोर्स में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट और अपडेटेड सिलेबस शामिल है, तो वह छात्रों को बेहतर करियर और हाई सैलरी दिलाने में मदद करता है. यही वजह है कि अब पारंपरिक पढ़ाई के बजाय स्किल-बेस्ड एजुकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है.
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किसी भी कोर्स को चुनने से पहले छात्रों को अपनी रुचि, इंडस्ट्री की जरूरत, कॉलेज का सिलेबस, इंटर्नशिप अवसर और प्लेसमेंट सपोर्ट जरूर देखना चाहिए.सही डिग्री वही होती है जो न सिर्फ पढ़ाई कराए, बल्कि छात्रों को स्किल्स, एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दे.अगर छात्र समझदारी से कोर्स चुनते हैं, तो वे भविष्य में एक सफल और हाई सैलरी वाला करियर बना सकते हैं.
किसी भी कोर्स को चुनने से पहले छात्रों को अपनी रुचि, इंडस्ट्री की जरूरत, कॉलेज का सिलेबस, इंटर्नशिप अवसर और प्लेसमेंट सपोर्ट जरूर देखना चाहिए.सही डिग्री वही होती है जो न सिर्फ पढ़ाई कराए, बल्कि छात्रों को स्किल्स, एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दे.अगर छात्र समझदारी से कोर्स चुनते हैं, तो वे भविष्य में एक सफल और हाई सैलरी वाला करियर बना सकते हैं.
Published at : 06 May 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Education Careergrowth After12thCourses High Salary Courses 2026

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