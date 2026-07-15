सिर्फ NEET पास करने से नहीं मिलेगा MBBS में एडमिशन, इन नियमों का रखना होगा पूरा ध्यान

NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया गया था, जिसमें 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. अब सभी छात्रों की नजर रिजल्ट पर टिकी हुई है. माना जा रहा है कि NTA जल्द ही रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जारी कर सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें.