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सिर्फ NEET पास करने से नहीं मिलेगा MBBS में एडमिशन, इन नियमों का रखना होगा पूरा ध्यान
NEET Result 2026 के बाद सिर्फ परीक्षा पास करना MBBS एडमिशन के लिए काफी नहीं है. जानिए काउंसलिंग, 12वीं की योग्यता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जरूरी नियमों की पूरी जानकारी.
देशभर के लाखों छात्र NEET UG 2026 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद MBBS, BDS और दूसरे मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी.हालांकि कई छात्रों को यह गलतफहमी रहती है कि सिर्फ NEET पास करते ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है.एडमिशन के लिए कई जरूरी नियम और प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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