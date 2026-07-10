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भारत में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों, विदेशों में क्यों अलग है युवाओं की सोच?
भारत में सरकारी नौकरी को आज भी सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक करियर माना जाता है. जानिए आखिर क्यों लाखों युवा इसके पीछे भागते हैं और विदेशों में इसे लेकर सोच कैसे अलग है.
भारत में सरकारी नौकरी मिलना सिर्फ रोजगार पाने की बात नहीं होती है बल्कि इसे परिवार की इज्जत, सुरक्षित भविष्य और बड़ी सफलता से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं. वहीं विदेशों में सरकारी नौकरी सम्मानजनक तो मानी जाती है, लेकिन वहां करियर के कई दूसरे विकल्प भी उतने ही लोकप्रिय हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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