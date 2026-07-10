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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाभारत में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों, विदेशों में क्यों अलग है युवाओं की सोच?

भारत में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों, विदेशों में क्यों अलग है युवाओं की सोच?

भारत में सरकारी नौकरी को आज भी सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक करियर माना जाता है. जानिए आखिर क्यों लाखों युवा इसके पीछे भागते हैं और विदेशों में इसे लेकर सोच कैसे अलग है.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Jul 2026 10:25 AM (IST)
भारत में सरकारी नौकरी को आज भी सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक करियर माना जाता है. जानिए आखिर क्यों लाखों युवा इसके पीछे भागते हैं और विदेशों में इसे लेकर सोच कैसे अलग है.

भारत में सरकारी नौकरी मिलना सिर्फ रोजगार पाने की बात नहीं होती है बल्कि इसे परिवार की इज्जत, सुरक्षित भविष्य और बड़ी सफलता से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं. वहीं विदेशों में सरकारी नौकरी सम्मानजनक तो मानी जाती है, लेकिन वहां करियर के कई दूसरे विकल्प भी उतने ही लोकप्रिय हैं.

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भारत में सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोगों की जिंदगी बदल जाती है. गांव हो या शहर, अगर किसी की नौकरी IAS, PCS, रेलवे, बैंक, SSC या पुलिस में लग जाए तो पूरा परिवार ही नहीं, आसपास के लोग भी खुशी मनाते हैं. सरकारी नौकरी को आज भी समाज में एक अलग पहचान और सम्मान मिलता है.
भारत में सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोगों की जिंदगी बदल जाती है. गांव हो या शहर, अगर किसी की नौकरी IAS, PCS, रेलवे, बैंक, SSC या पुलिस में लग जाए तो पूरा परिवार ही नहीं, आसपास के लोग भी खुशी मनाते हैं. सरकारी नौकरी को आज भी समाज में एक अलग पहचान और सम्मान मिलता है.
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ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें नौकरी जाने का डर कम होता है. हर महीने तय समय पर सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी कई सुविधाएं मिलती हैं. यही भरोसा युवाओं को इस तरफ खींचता है.
ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें नौकरी जाने का डर कम होता है. हर महीने तय समय पर सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी कई सुविधाएं मिलती हैं. यही भरोसा युवाओं को इस तरफ खींचता है.
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हर साल सरकारी विभागों में कुछ हजार पद निकलते हैं, लेकिन उनके लिए लाखों आवेदन आते हैं. वजह साफ है, अच्छी और सुरक्षित नौकरियां कम हैं, जबकि नौकरी तलाशने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसलिए सरकारी नौकरी की हर भर्ती में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है.
हर साल सरकारी विभागों में कुछ हजार पद निकलते हैं, लेकिन उनके लिए लाखों आवेदन आते हैं. वजह साफ है, अच्छी और सुरक्षित नौकरियां कम हैं, जबकि नौकरी तलाशने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसलिए सरकारी नौकरी की हर भर्ती में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है.
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कई बार युवा अपनी पसंद का करियर नहीं चुन पाते. परिवार चाहता है कि बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करे ताकि भविष्य सुरक्षित रहे और समाज में सम्मान मिले. इसी वजह से कई छात्र सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं.
कई बार युवा अपनी पसंद का करियर नहीं चुन पाते. परिवार चाहता है कि बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करे ताकि भविष्य सुरक्षित रहे और समाज में सम्मान मिले. इसी वजह से कई छात्र सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं.
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अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में सरकारी नौकरी अच्छी मानी जाती है, लेकिन वहां निजी कंपनियां भी शानदार सैलरी और करियर ग्रोथ देती हैं. इसलिए वहां के युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी पसंद और स्किल के हिसाब से करियर चुनते हैं.
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में सरकारी नौकरी अच्छी मानी जाती है, लेकिन वहां निजी कंपनियां भी शानदार सैलरी और करियर ग्रोथ देती हैं. इसलिए वहां के युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी पसंद और स्किल के हिसाब से करियर चुनते हैं.
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भारत में सरकारी नौकरी को सुरक्षित भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. वहीं विदेशों में लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में बेहतर अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसलिए वहां सरकारी और निजी, दोनों नौकरियों को बराबर महत्व दिया जाता है.भारत में सरकारी नौकरी का आकर्षण सिर्फ अच्छी सैलरी की वजह से नहीं है. इसके पीछे नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक स्थिरता और परिवार की उम्मीदें जैसी कई वजहें हैं.
भारत में सरकारी नौकरी को सुरक्षित भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. वहीं विदेशों में लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में बेहतर अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसलिए वहां सरकारी और निजी, दोनों नौकरियों को बराबर महत्व दिया जाता है.भारत में सरकारी नौकरी का आकर्षण सिर्फ अच्छी सैलरी की वजह से नहीं है. इसके पीछे नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक स्थिरता और परिवार की उम्मीदें जैसी कई वजहें हैं.
Published at : 10 Jul 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri JObs Government Job Craze

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