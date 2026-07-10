भारत में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों, विदेशों में क्यों अलग है युवाओं की सोच?

भारत में सरकारी नौकरी को सुरक्षित भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. वहीं विदेशों में लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में बेहतर अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसलिए वहां सरकारी और निजी, दोनों नौकरियों को बराबर महत्व दिया जाता है.भारत में सरकारी नौकरी का आकर्षण सिर्फ अच्छी सैलरी की वजह से नहीं है. इसके पीछे नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक स्थिरता और परिवार की उम्मीदें जैसी कई वजहें हैं.