IIT और IIIT में क्या है सबसे बड़ा अंतर जानिए, किस कॉलेज में मिलेगा बेहतर करियर और कैसे होगा एडमिशन

IIT में हर साल देश-विदेश की बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए पहुंचती हैं और कई छात्रों को करोड़ों रुपये तक के पैकेज भी मिलते हैं. वहीं टॉप IIIT के छात्रों को भी आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों में शानदार नौकरी के अवसर मिलते हैं. यहां औसत सालाना पैकेज आमतौर पर 10 से 20 लाख रुपये के बीच देखा जाता है.अगर आपका लक्ष्य कोर इंजीनियरिंग है तो IIT बेहतर विकल्प है, जबकि सॉफ्टवेयर और AI सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो IIIT अच्छा चुनाव हो सकता है.