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IIT और IIIT में क्या है सबसे बड़ा अंतर जानिए, किस कॉलेज में मिलेगा बेहतर करियर और कैसे होगा एडमिशन
IIT और IIIT दोनों देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान हैं, लेकिन दोनों की पढ़ाई और प्लेसमेंट में बड़ा अंतर है. अगर आप इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो दोनों के बीच का पूरा फर्क जानिए.
12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने का सपना देखने वाले ज्यादातर छात्रों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि IIT और IIIT में क्या अंतर है. दोनों ही देश के बेहतरीन संस्थान हैं, लेकिन यहां पढ़ाई का तरीका, मिलने वाले कोर्स, एडमिशन प्रक्रिया और करियर के मौके अलग-अलग हैं. इसलिए कॉलेज चुनने से पहले दोनों के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है.
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Published at : 11 Jul 2026 10:06 AM (IST)
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