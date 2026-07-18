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Medical Courses Besides MBBS: MBBS नहीं मिला तो न हों निराश, NEET के बाद ये 10 शानदार मेडिकल कोर्स भी हैं बेस्ट
Medical Courses Besides MBBS: MBBS में एडमिशन नहीं मिला तो निराश न हों. NEET के बाद BDS, BAMS, नर्सिंग समेत कई मेडिकल कोर्स से शानदार करियर बनाया जा सकता है.
हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर NEET परीक्षा देते हैं, लेकिन MBBS की सीटें बहुत कम होती हैं. ऐसे में बहुत से छात्रों को अच्छे नंबर आने के बावजूद MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाता. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा. NEET स्कोर के आधार पर छात्र कई और बेहतरीन मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, जिनमें अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ अच्छी नौकरी और सम्मान भी मिलता है.
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Published at : 18 Jul 2026 09:28 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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