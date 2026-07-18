नौवां कोर्स है BMLT, यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. इसमें लैब में खून और दूसरे टेस्ट की जांच करना सिखाया जाता है, आज के समय में हर अस्पताल और लैब में इसकी मांग बनी रहती है. दसवां और आखिरी विकल्प है B.Sc रेडियोलॉजी या ऑप्टोमेट्री जैसे पैरामेडिकल कोर्स, जिनमें एक्स-रे, स्कैन और आंखों की जांच से जुड़ी पढ़ाई होती है. ये सभी कोर्स कम समय में पूरे हो जाते हैं और जल्दी नौकरी भी मिल जाती है. इन सभी कोर्स में एडमिशन NEET के स्कोर के आधार पर ही होता है, लेकिन कुछ कोर्स के लिए अलग से भी काउंसलिंग भी होती है. ज्यादातर कोर्स की फीस भी MBBS के मुकाबले काफी कम होती है.