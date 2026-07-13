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AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर
एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी जानकारी. जानिए जनरल ,ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कितने नंबर सुरक्षित माने जा रहे हैं. आइये जानते हैं.
AIIMS Delhi देश का सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज है. हर साल लाखों छात्र यहां MBBS में एडमिशन पाने का सपना लेकर NEET UG परीक्षा देते हैं, लेकिन सीटें कम होने की वजह से मुकाबला काफी कठिन होता है. ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि AIIMS Delhi में दाखिले के लिए कितने नंबर चाहिए.
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Published at : 13 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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