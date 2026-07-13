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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाAIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर

AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर

एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी जानकारी. जानिए जनरल ,ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कितने नंबर सुरक्षित माने जा रहे हैं. आइये जानते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Jul 2026 10:56 AM (IST)
एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी जानकारी. जानिए जनरल ,ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कितने नंबर सुरक्षित माने जा रहे हैं. आइये जानते हैं.

AIIMS Delhi देश का सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज है. हर साल लाखों छात्र यहां MBBS में एडमिशन पाने का सपना लेकर NEET UG परीक्षा देते हैं, लेकिन सीटें कम होने की वजह से मुकाबला काफी कठिन होता है. ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि AIIMS Delhi में दाखिले के लिए कितने नंबर चाहिए.

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अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो AIIMS Delhi में MBBS की सीट पाने के लिए करीब 690 से 705 या उससे ज्यादा अंक लाने का लक्ष्य रखना चाहिए. इतने अंक आने पर आपकी ऑल इंडिया रैंक बेहतर हो सकती है और एडमिशन की संभावना मजबूत मानी जाती है.
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो AIIMS Delhi में MBBS की सीट पाने के लिए करीब 690 से 705 या उससे ज्यादा अंक लाने का लक्ष्य रखना चाहिए. इतने अंक आने पर आपकी ऑल इंडिया रैंक बेहतर हो सकती है और एडमिशन की संभावना मजबूत मानी जाती है.
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OBC और EWS कैटेगरी में भी AIIMS Delhi की सीट के लिए तगड़ा कंपटीशन रहता है. अनुमान के मुताबिक OBC उम्मीदवारों के लिए 675 से 690 अंक और EWS उम्मीदवारों के लिए 680 से 695 अंक का स्कोर अच्छा माना जा सकता है. ज्यादा अंक होने पर एडमिशन की संभावना भी बढ़ जाती है.
OBC और EWS कैटेगरी में भी AIIMS Delhi की सीट के लिए तगड़ा कंपटीशन रहता है. अनुमान के मुताबिक OBC उम्मीदवारों के लिए 675 से 690 अंक और EWS उम्मीदवारों के लिए 680 से 695 अंक का स्कोर अच्छा माना जा सकता है. ज्यादा अंक होने पर एडमिशन की संभावना भी बढ़ जाती है.
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SC कैटेगरी के छात्रों के लिए 650 से 670 अंक के आसपास का स्कोर मजबूत माना जा रहा है. हालांकि हर साल परीक्षा के कठिनाई स्तर और काउंसलिंग के आधार पर कटऑफ में थोड़ा बदलाव हो सकता है.
SC कैटेगरी के छात्रों के लिए 650 से 670 अंक के आसपास का स्कोर मजबूत माना जा रहा है. हालांकि हर साल परीक्षा के कठिनाई स्तर और काउंसलिंग के आधार पर कटऑफ में थोड़ा बदलाव हो सकता है.
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ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 625 से 645 अंक के बीच का स्कोर अच्छा माना जा रहा है. अगर परीक्षा कठिन होती है तो कटऑफ में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि आसान पेपर होने पर कटऑफ बढ़ भी सकती है.
ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 625 से 645 अंक के बीच का स्कोर अच्छा माना जा रहा है. अगर परीक्षा कठिन होती है तो कटऑफ में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि आसान पेपर होने पर कटऑफ बढ़ भी सकती है.
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AIIMS Delhi में MBBS की सीटें बहुत कम हैं, जबकि हर साल लाखों छात्र यहां एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं. यही वजह है कि यहां देश की सबसे ऊंची कटऑफ देखने को मिलती है.कई बार सिर्फ एक-दो नंबर का अंतर भी रैंक और एडमिशन पर बड़ा असर डाल देता है.
AIIMS Delhi में MBBS की सीटें बहुत कम हैं, जबकि हर साल लाखों छात्र यहां एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं. यही वजह है कि यहां देश की सबसे ऊंची कटऑफ देखने को मिलती है.कई बार सिर्फ एक-दो नंबर का अंतर भी रैंक और एडमिशन पर बड़ा असर डाल देता है.
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अगर आपका सपना AIIMS Delhi से MBBS करना है, तो सिर्फ पास होना काफी नहीं होगा. बेहतर ऑल इंडिया रैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का लक्ष्य रखें.रिजल्ट आने के बाद MCC काउंसलिंग में समय पर हिस्सा लें और अपनी रैंक के अनुसार AIIMS Delhi समेत अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए विकल्प भरें.
अगर आपका सपना AIIMS Delhi से MBBS करना है, तो सिर्फ पास होना काफी नहीं होगा. बेहतर ऑल इंडिया रैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का लक्ष्य रखें.रिजल्ट आने के बाद MCC काउंसलिंग में समय पर हिस्सा लें और अपनी रैंक के अनुसार AIIMS Delhi समेत अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए विकल्प भरें.
Published at : 13 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Education NEET UG 2026 AIIMS Delhi MBBS Admission

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