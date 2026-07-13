AIIMS Delhi में MBBS के लिए कितने नंबर चाहिए? जानें जनरल से SC/ST तक का स्कोर

अगर आपका सपना AIIMS Delhi से MBBS करना है, तो सिर्फ पास होना काफी नहीं होगा. बेहतर ऑल इंडिया रैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का लक्ष्य रखें.रिजल्ट आने के बाद MCC काउंसलिंग में समय पर हिस्सा लें और अपनी रैंक के अनुसार AIIMS Delhi समेत अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए विकल्प भरें.