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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाPM YASASVI Scholarship 2026: पढ़ाई के लिए मिलेगी 75 हजार से 1.25 लाख रुपये तक की मदद, जानें कौन कर सकता है आवेदन

PM YASASVI Scholarship 2026: पढ़ाई के लिए मिलेगी 75 हजार से 1.25 लाख रुपये तक की मदद, जानें कौन कर सकता है आवेदन

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. पात्र छात्रों को हर साल 75 हजार रुपये से 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी.आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. पात्र छात्रों को हर साल 75 हजार रुपये से 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी.आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है.

अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक परेशानी की वजह से आगे की पढ़ाई मुश्किल लग रही है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार की पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं.

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इस योजना के तहत योग्य छात्रों को पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर साल 75 हजार रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी.
इस योजना के तहत योग्य छात्रों को पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर साल 75 हजार रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी.
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इस योजना का लाभ ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के छात्रों को मिलेगा. आवेदन करने वाले छात्र की पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही छात्र कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए और योजना की पात्रता पूरी करनी होगी.
इस योजना का लाभ ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के छात्रों को मिलेगा. आवेदन करने वाले छात्र की पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही छात्र कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए और योजना की पात्रता पूरी करनी होगी.
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कक्षा 9 और 10 के छात्रों को हर साल 75 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी. वहीं कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस राशि का उपयोग ट्यूशन फीस, किताबें, हॉस्टल और पढ़ाई से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चों के लिए किया जा सकेगा.
कक्षा 9 और 10 के छात्रों को हर साल 75 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी. वहीं कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस राशि का उपयोग ट्यूशन फीस, किताबें, हॉस्टल और पढ़ाई से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चों के लिए किया जा सकेगा.
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पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है. इसलिए पात्र छात्र आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर दें.
पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है. इसलिए पात्र छात्र आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर दें.
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जिन छात्रों का चयन होगा, उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. इसलिए आवेदन करते समय सही बैंक खाता और आधार की जानकारी देना जरूरी है.
जिन छात्रों का चयन होगा, उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी. इसलिए आवेदन करते समय सही बैंक खाता और आधार की जानकारी देना जरूरी है.
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सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर OTR करें. इसके बाद लॉगिन करके पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें.
सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर OTR करें. इसके बाद लॉगिन करके पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें.
Published at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Education PM YASASVI Scholarship 2026 PM YASASVI Yojana

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