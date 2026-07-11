कक्षा 9 और 10 के छात्रों को हर साल 75 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी. वहीं कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस राशि का उपयोग ट्यूशन फीस, किताबें, हॉस्टल और पढ़ाई से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चों के लिए किया जा सकेगा.