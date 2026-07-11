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PM YASASVI Scholarship 2026: पढ़ाई के लिए मिलेगी 75 हजार से 1.25 लाख रुपये तक की मदद, जानें कौन कर सकता है आवेदन
पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. पात्र छात्रों को हर साल 75 हजार रुपये से 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी.आवेदन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है.
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक परेशानी की वजह से आगे की पढ़ाई मुश्किल लग रही है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार की पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 08:23 AM (IST)
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