एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी संस्थान का चयन केवल उनकी पॉपुलैरिटी देखकर नहीं करना चाहिए. छात्रों को यह देखना जरूरी है कि कॉलेज का कोर्स, स्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कितना है, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है या नहीं. कई छात्र बिना बैकग्राउंड चेक किए फर्जी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खराब हो जाते हैं.