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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCareer Choice Mistakes: 12वीं के बाद अक्सर छात्र करते हैं ये गलतियां, इन फैसलों पर जिंदगीभर होता है पछतावा

Career Choice Mistakes: 12वीं के बाद अक्सर छात्र करते हैं ये गलतियां, इन फैसलों पर जिंदगीभर होता है पछतावा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12वीं के बाद लिया गया फैसला छात्रों के करियर, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की दिशा तय करता है. इसलिए इस समय सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 May 2026 08:43 AM (IST)
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12वीं के बाद लिया गया फैसला छात्रों के करियर, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की दिशा तय करता है. इसलिए इस समय सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है.

Career Choice Mistakes: देशभर में सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड समेत लगभग सभी बड़े बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी कर चुके हैं. रिजल्ट आने के बाद अब लाखों छात्र अपने करियर और कॉलेज एडमिशन को लेकर तैयारी कर रहे हैं. इसी दौरान कई छात्र जल्दबाजी, दोस्तों के दबाव या फिर सिर्फ कॉलेज के नाम से प्रभावित होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनका पछतावा उन्हें बाद में करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12वीं के बाद लिया गया फैसला छात्रों के करियर, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की दिशा तय करता है. इसलिए इस समय सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद अक्सर छात्र कौन सी गलतियां कर देते हैं, जिन फैसलों पर उन्हें जिंदगी भर पछतावा होता है.

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी संस्थान का चयन केवल उनकी पॉपुलैरिटी देखकर नहीं करना चाहिए. छात्रों को यह देखना जरूरी है कि कॉलेज का कोर्स, स्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कितना है, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है या नहीं. कई छात्र बिना बैकग्राउंड चेक किए फर्जी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खराब हो जाते हैं.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी संस्थान का चयन केवल उनकी पॉपुलैरिटी देखकर नहीं करना चाहिए. छात्रों को यह देखना जरूरी है कि कॉलेज का कोर्स, स्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कितना है, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है या नहीं. कई छात्र बिना बैकग्राउंड चेक किए फर्जी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खराब हो जाते हैं.
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कॉलेज चुनते समय छात्रों को बजट, लोकेशन और कैंपस माहौल जैसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए. कई बार छात्र आखिरी समय तक आवेदन टालते रहते हैं, जिसकी वजह से अच्छे कॉलेज या पसंदीदा ब्रांच में एडमिशन का मौका छूट जाता है. ‌
कॉलेज चुनते समय छात्रों को बजट, लोकेशन और कैंपस माहौल जैसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए. कई बार छात्र आखिरी समय तक आवेदन टालते रहते हैं, जिसकी वजह से अच्छे कॉलेज या पसंदीदा ब्रांच में एडमिशन का मौका छूट जाता है. ‌
Published at : 15 May 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
College Admission Tips Mistakes After 12th Career Choice Mistakes How To Choose The Right Career

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