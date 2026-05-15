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Career Choice Mistakes: 12वीं के बाद अक्सर छात्र करते हैं ये गलतियां, इन फैसलों पर जिंदगीभर होता है पछतावा
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12वीं के बाद लिया गया फैसला छात्रों के करियर, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की दिशा तय करता है. इसलिए इस समय सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है.
Career Choice Mistakes: देशभर में सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड समेत लगभग सभी बड़े बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जारी कर चुके हैं. रिजल्ट आने के बाद अब लाखों छात्र अपने करियर और कॉलेज एडमिशन को लेकर तैयारी कर रहे हैं. इसी दौरान कई छात्र जल्दबाजी, दोस्तों के दबाव या फिर सिर्फ कॉलेज के नाम से प्रभावित होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनका पछतावा उन्हें बाद में करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12वीं के बाद लिया गया फैसला छात्रों के करियर, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की दिशा तय करता है. इसलिए इस समय सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद अक्सर छात्र कौन सी गलतियां कर देते हैं, जिन फैसलों पर उन्हें जिंदगी भर पछतावा होता है.
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Published at : 15 May 2026 08:43 AM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion