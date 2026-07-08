हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाइंजीनियरों के लिए 153 पदों पर निकली भर्ती, 71 हजार तक मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन

इंजीनियरों के लिए 153 पदों पर निकली भर्ती, 71 हजार तक मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन

सरकारी कंपनी PDIL ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर के 153 कॉन्ट्रैक्ट पदों पर भर्ती निकाली है. योग्य उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 08 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • PDIL ने 153 इंजीनियर पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की.
  • आवेदन 27 जुलाई 2026 तक, नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर.
  • डिग्री/डिप्लोमाधारक इंटरव्यू से चयन; मासिक वेतन ₹71,000 तक.

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (PDIL) ने देशभर में अपने विभिन्न कार्यालयों और प्रोजेक्ट साइट्स के लिए 153 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर के अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होगी. शुरुआती नियुक्ति एक साल के लिए की जाएगी, जिसे उम्मीदवार के प्रदर्शन और कंपनी की जरूरत के अनुसार बढ़ाकर अधिकतम तीन साल तक किया जा सकता है. चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग देश में कहीं भी कंपनी के कार्यालय या प्रोजेक्ट साइट पर हो सकती है.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान में ग्रेजुएट इंजीनियर स्केल-1 से स्केल-4 और डिप्लोमा इंजीनियर स्केल-1 से स्केल-3 तक के पद शामिल हैं. सबसे ज्यादा 70 रिक्तियां ग्रेजुएट इंजीनियर स्केल-2 के लिए हैं. इसके अलावा ग्रेजुएट इंजीनियर स्केल-1 के 29, स्केल-3 के 24 और स्केल-4 के 7 पद भरे जाएंगे. वहीं डिप्लोमा इंजीनियर स्केल-1 के 13, स्केल-2 के 8 और स्केल-3 के 2 पदों पर भर्ती होगी.

सैलरी कितनी मिलेगी?

पद के अनुसार उम्मीदवारों को आकर्षक मासिक वेतन मिलेगा. ग्रेजुएट इंजीनियर स्केल-4 के लिए 71,000 रुपये, स्केल-3 के लिए 63,000 रुपये, स्केल-2 के लिए 56,000 रुपये और स्केल-1 के लिए 47,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. वहीं डिप्लोमा इंजीनियरों को स्केल के अनुसार 31,000 रुपये से 40,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस, कंप्यूटर साइंस, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट और केमिस्ट्री जैसे विषयों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

आयु सीमा भी पद के अनुसार

भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से 43 वर्ष तक तय की गई है. आयु और अनुभव की गणना 30 जून 2026 के आधार पर की जाएगी.

यह भी पढ़ें - NCERT 8वीं की नई सोशल साइंस किताब जारी, न्यायपालिका चैप्टर में हुए बड़े बदलाव

ऐसे होगा चयन

भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद पात्र उम्मीदवारों को व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की सूचना ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी. इंटरव्यू पीडीआईएल भवन, ए-14, सेक्टर-1, नोएडा में आयोजित होगा. पात्र उम्मीदवारों को कंपनी के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता (TA) भी दिया जाएगा.

आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पीडीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Career सेक्शन में जाएं. आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, ऑनलाइन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट अपने पास रख लें.

यह भी पढ़ें - NEET UG छात्रों के लिए राहत, फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी



Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JObs PDIL Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
इंजीनियरों के लिए 153 पदों पर निकली भर्ती, 71 हजार तक मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
इंजीनियरों के लिए 153 पदों पर निकली भर्ती, 71 हजार तक मिलेगी सैलरी; इस डेट तक करें आवेदन
शिक्षा
Government School Report : देश के इन राज्यों में सबसे खस्ता है सरकारी स्कूलों का हाल, वहां जाकर पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे
देश के इन राज्यों में सबसे खस्ता है सरकारी स्कूलों का हाल, वहां जाकर पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे
शिक्षा
NEET UG छात्रों के लिए राहत, फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी
NEET UG छात्रों के लिए राहत, फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी
शिक्षा
मेडिकल कॉलेजों के लिए NMC की सख्ती, 70 संस्थानों को नोटिस; तुरंत लगानी होगी CCTV व्यवस्था
मेडिकल कॉलेजों के लिए NMC की सख्ती, 70 संस्थानों को नोटिस; तुरंत लगानी होगी CCTV व्यवस्था
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV QWD first look and interior, features | #tata #tatasierraev #autolive #sierraev
Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
बिहार
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद
विश्व
'कैंसर' है ईरान सरकार, जड़ से खत्म करना जरूरी...', ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप की तेहरान को धमकी
'कैंसर' है ईरान सरकार, जड़ से खत्म करना जरूरी...', ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप की तेहरान को धमकी
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget