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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPTET 2026 पर बड़ी खबर: विभाग ने जारी की प्रोविजनल आंसर की, ऐसे करें फटाफट चेक

UPTET 2026 पर बड़ी खबर: विभाग ने जारी की प्रोविजनल आंसर की, ऐसे करें फटाफट चेक

जो भी अभ्यर्थी UPTET परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बिना किसी देरी के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 08 Jul 2026 09:02 PM (IST)
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UPTET Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बिना किसी देरी के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हुए बताया कि परीक्षा के मास्टर सेट की आंसर-की को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी अब बिना किसी देरी के आयोग के पोर्टल पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं.

आंसर की कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके अपनी आंसर की चेक कर सकते 
हैं

1.ऑफिशियल पोर्टल खोलें: स्टेप 1.सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर जाएं.

2.लिंक का चयन करें: होमपेज पर फ्लैश हो रहे "UPTET 2026 Provisional Answer Key" के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें.

3.क्रेडेंशियल भरें: लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट करें.

4.मिलान और सेव करें: मास्टर सेट की आंसर-की स्क्रीन पर दिखने लगेगी. इसे डाउनलोड करें और अगर कोई आपत्ति हो, तो 'रेज ऑब्जेक्शन' लिंक पर जाकर 14 जुलाई से पहले सबूत के साथ सबमिट कर दें.

परीक्षा का शेड्यूल और मास्टर सेट

इस साल यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर 02, 03 और 04 जुलाई को किया गया था. परीक्षा के सुचारू संचालन के बाद आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आंसर-की जारी की है. अभ्यर्थी ध्यान दें कि वेबसाइट पर परीक्षा के 'मास्टर सेट' की आंसर-की अपलोड की गई है, जिससे आपको अपने प्रश्न पत्र के सेट का मिलान करना होगा.

यह भी पढ़ें: Government School Report : देश के इन राज्यों में सबसे खस्ता है सरकारी स्कूलों का हाल, वहां जाकर पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे

14 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्ति 

चूंकि यह एक प्रोविजनल आंसर-की है, इसलिए आयोग ने उम्मीदवारों को अपने संदेह दूर करने का मौका दिया है. अगर किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई गलती या आपत्ति नजर आती है, तो वह इसके खिलाफ अपनी चुनौती दर्ज करा सकता है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
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