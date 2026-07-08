रेलवे के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 845 पद परमानेंट वे विभाग में खाली हैं.इसके अलावा वर्क्स विभाग में 470 और कैरिज एंड वैगन विभाग में 450 पद खाली हैं.इन पदों पर भर्ती होने से कई विभागों में कर्मचारियों की कमियों को दूर किया जायेगा.