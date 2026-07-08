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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाRailway Recruitment 2026: रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, 4098 तकनीकी पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती

Railway Recruitment 2026: रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, 4098 तकनीकी पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती

रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रेल मंत्रालय ने 4098 तकनीकी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. भर्ती का नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2026 से जारी किया जाएगा.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Jul 2026 01:10 PM (IST)
रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रेल मंत्रालय ने 4098 तकनीकी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. भर्ती का नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2026 से जारी किया जाएगा.

रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रेल मंत्रालय ने देशभर के रेलवे जोन में 4,098 तकनीकी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जायेगा. इन पदों पर भर्ती होने से रेलवे में खाली पद भरेंगे और यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे सेवाएं भी बेहतर होंगी.

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रेल मंत्रालय के तहत यह भर्ती 35 अलग-अलग तकनीकी पदों के लिए की जाएगी.इनमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं. इस भर्ती के तहत लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जायेगा.
रेल मंत्रालय के तहत यह भर्ती 35 अलग-अलग तकनीकी पदों के लिए की जाएगी.इनमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं. इस भर्ती के तहत लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जायेगा.
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रेलवे भर्ती बोर्ड 21 जुलाई 2026 से इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा.नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन की तारीख, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी.
रेलवे भर्ती बोर्ड 21 जुलाई 2026 से इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा.नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन की तारीख, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी.
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रेलवे के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 845 पद परमानेंट वे विभाग में खाली हैं.इसके अलावा वर्क्स विभाग में 470 और कैरिज एंड वैगन विभाग में 450 पद खाली हैं.इन पदों पर भर्ती होने से कई विभागों में कर्मचारियों की कमियों को दूर किया जायेगा.
रेलवे के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 845 पद परमानेंट वे विभाग में खाली हैं.इसके अलावा वर्क्स विभाग में 470 और कैरिज एंड वैगन विभाग में 450 पद खाली हैं.इन पदों पर भर्ती होने से कई विभागों में कर्मचारियों की कमियों को दूर किया जायेगा.
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नई भर्ती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी. तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से ट्रैक, सिग्नल और दूसरे जरूरी सिस्टम की निगरानी और रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा.
नई भर्ती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी. तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से ट्रैक, सिग्नल और दूसरे जरूरी सिस्टम की निगरानी और रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा.
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रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि काफी समय से तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े कई पद खाली थे.नई भर्ती से कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा और रेलवे का कामकाज भी पहले से बेहतर होगा.
रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि काफी समय से तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े कई पद खाली थे.नई भर्ती से कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा और रेलवे का कामकाज भी पहले से बेहतर होगा.
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जो युवा रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 21 जुलाई के बाद जारी होने वाले RRB नोटिफिकेशन पर नजर रखें और आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें.
जो युवा रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 21 जुलाई के बाद जारी होने वाले RRB नोटिफिकेशन पर नजर रखें और आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें.
Published at : 08 Jul 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Education Railway Recruitment 2026 Junior Engineer Vacancy

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