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Railway Recruitment 2026: रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, 4098 तकनीकी पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती
रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रेल मंत्रालय ने 4098 तकनीकी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. भर्ती का नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2026 से जारी किया जाएगा.
रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रेल मंत्रालय ने देशभर के रेलवे जोन में 4,098 तकनीकी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जायेगा. इन पदों पर भर्ती होने से रेलवे में खाली पद भरेंगे और यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे सेवाएं भी बेहतर होंगी.
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Published at : 08 Jul 2026 01:07 PM (IST)
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