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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIndian Army Recruitment 2026: महिला इंजीनियरों के लिए सेना में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, 30 पदों पर शुरू होंगे आवेदन

Indian Army Recruitment 2026: महिला इंजीनियरों के लिए सेना में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, 30 पदों पर शुरू होंगे आवेदन

Indian Army Women Recruitment 2026: भारतीय सेना ने 68वें SSC टेक्निकल महिला कोर्स के लिए आवेदन शुरू करने का ऐलान किया है. जानिए कौन कर सकता है आवेदन...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 09 Jul 2026 07:13 AM (IST)
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  • चयन SSB इंटरव्यू, मेडिकल, शारीरिक फिटनेस परीक्षण से होगा.

सेना ने 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) तकनीकी महिला पाठ्यक्रम के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत 30 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थी 8 जुलाई 2026 से 6 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण अप्रैल 2027 से बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) में शुरू होगा.

इस भर्ती में केवल अविवाहित महिला इंजीनियरिंग स्नातक आवेदन कर सकती हैं. हालांकि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रही छात्राओं को भी मौका दिया गया है. शर्त यह है कि उनका अंतिम परिणाम 1 अप्रैल 2027 तक घोषित हो जाना चाहिए. इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों श्रेणियों में विशेष प्रवेश का प्रावधान रखा गया है.

कौन कर सकता है आवेदन?

SSC (Tech)-68 पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2027 को 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2007 के बीच हुआ हो. वहीं, शहीद रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है.

ऐसे होगा चयन

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन की जांच कर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को 5 दिन के सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. एसएसबी में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा. सभी चरण पूरे होने के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा.

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शारीरिक फिटनेस भी जरूरी

सेना में चयन के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि शारीरिक फिटनेस भी अहम होगी. उम्मीदवारों को 13 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी. इसके अलावा 15 पुश-अप्स, 2 पुल-अप्स और 25 सिट-अप्स करने की क्षमता होनी चाहिए. प्रशिक्षण के दौरान आसानी के लिए उम्मीदवारों को तैराकी की बुनियादी जानकारी भी होना आवश्यक है.

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को Join Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. सबसे पहले "Officer Entry Apply/Login" पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आधार या मैट्रिक प्रमाणपत्र के जरिए सत्यापन पूरा करें. लॉगिन करने के बाद Short Service Commission (Technical) Course का चयन करें और अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक व अन्य जरूरी जानकारी भरें. सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 07:13 AM (IST)
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Education Jobs Indian Army SSC Tech Recruitment 2026
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