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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोसिर्फ Mileage देखकर न खरीदें Family Car, ये चीजें भी हैं जरूरी

सिर्फ Mileage देखकर न खरीदें Family Car, ये चीजें भी हैं जरूरी

परिवार के लिए नई कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज देखना काफी नहीं है. जानिए सेफ्टी, केबिन स्पेस, बूट स्पेस, इंजन और बजट से जुड़ी वो 5 जरूरी बातें जो परफेक्ट फैमिली कार चुनने में मदद करेंगी.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 23 Sep 2026 08:33 PM (IST)
परिवार के लिए नई कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज देखना काफी नहीं है. जानिए सेफ्टी, केबिन स्पेस, बूट स्पेस, इंजन और बजट से जुड़ी वो 5 जरूरी बातें जो परफेक्ट फैमिली कार चुनने में मदद करेंगी.

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, फैमिली के लिए कार खरीदते समय ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात पर अटके रहते हैं कि कार कितना माइलेज देगी. लेकिन जब बात पूरे परिवार की सेफ्टी और कंफर्ट की हो तो सिर्फ माइलेज देखना काफी नहीं होता. एक अच्छी और परफेक्ट फैमिली कार चुनने के लिए आपको माइलेज के अलावा भी कई अहम बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

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बता दें कि, सबसे पहला और जरूरी काम है कार की सेफ्टी चेक करना. क्योंकि, कभी भी परिवार की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. हमेशा कार की NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग जांचें और 5-स्टार रेटिंग वाली गाड़ी को प्राथमिकता दें. इसके अलावा गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX सीट्स का होना बहुत अनिवार्य है.
बता दें कि, सबसे पहला और जरूरी काम है कार की सेफ्टी चेक करना. क्योंकि, कभी भी परिवार की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. हमेशा कार की NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग जांचें और 5-स्टार रेटिंग वाली गाड़ी को प्राथमिकता दें. इसके अलावा गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX सीट्स का होना बहुत अनिवार्य है.
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जबकि हमेशा कार के अंदर का स्पेस और सीटिंग कैपेसिटी आपके परिवार के साइज के हिसाब से सही होनी चाहिए. अगर आपकी फैमिली छोटी है तो 5-सीटर हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी. लेकिन अगर घर में 6 से 7 लोग हैं तो 3-रो MPV या SUV ही लें. जबकि हमेशा यह भी ध्यान रखें कि कार में लेगरूम, हेडरूम और रियर AC वेंट्स बेहतर हों.
जबकि हमेशा कार के अंदर का स्पेस और सीटिंग कैपेसिटी आपके परिवार के साइज के हिसाब से सही होनी चाहिए. अगर आपकी फैमिली छोटी है तो 5-सीटर हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी. लेकिन अगर घर में 6 से 7 लोग हैं तो 3-रो MPV या SUV ही लें. जबकि हमेशा यह भी ध्यान रखें कि कार में लेगरूम, हेडरूम और रियर AC वेंट्स बेहतर हों.
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वहीं, जब भी आप छुट्टियों में फैमिली के साथ लंबे सफर या रोड ट्रिप्स पर जाते समय काफी सारा सामान भी साथ रखना पड़ता है. ऐसे में कार की डिग्गी में पर्याप्त जगह होना बहुत जरूरी हो जाता है. वहीं, अगर आप CNG गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जरूर चेक कर लें कि सिलिंडर लगने के बाद बैग्स रखने के लिए जगह बचती है या नहीं.
वहीं, जब भी आप छुट्टियों में फैमिली के साथ लंबे सफर या रोड ट्रिप्स पर जाते समय काफी सारा सामान भी साथ रखना पड़ता है. ऐसे में कार की डिग्गी में पर्याप्त जगह होना बहुत जरूरी हो जाता है. वहीं, अगर आप CNG गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जरूर चेक कर लें कि सिलिंडर लगने के बाद बैग्स रखने के लिए जगह बचती है या नहीं.
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वहीं, गाड़ी खरीदते समय सही इंजन और फ्यूल ऑप्शन चुनना भी आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. इसलिए बिना सोचे-समझे फैसला न लें. अगर आपका डेली रनिंग काफी कम है और सिर्फ शहर में ही चलना है तो पेट्रोल या EV बेस्ट ऑप्शन हैं. वहीं, अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं तो हाइब्रिड या CNG वेरिएंट आपके बजट के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होंगे.
वहीं, गाड़ी खरीदते समय सही इंजन और फ्यूल ऑप्शन चुनना भी आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. इसलिए बिना सोचे-समझे फैसला न लें. अगर आपका डेली रनिंग काफी कम है और सिर्फ शहर में ही चलना है तो पेट्रोल या EV बेस्ट ऑप्शन हैं. वहीं, अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं तो हाइब्रिड या CNG वेरिएंट आपके बजट के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होंगे.
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जबकि एक बात का हमेशा ध्यान दें कि, कार की सिर्फ शोरूम वाली कीमत देखकर अपना बजट तय न करें. बल्कि उसका ऑन-रोड प्राइस समझें. इसमें इंश्योरेंस, रोड टैक्स और बाद के मेंटेनेंस का खर्चा भी शामिल होता है. इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता और सर्विसिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखें. इन सब चीजों का सही आकलन करने के बाद ही अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीदने का फैसला करें.
जबकि एक बात का हमेशा ध्यान दें कि, कार की सिर्फ शोरूम वाली कीमत देखकर अपना बजट तय न करें. बल्कि उसका ऑन-रोड प्राइस समझें. इसमें इंश्योरेंस, रोड टैक्स और बाद के मेंटेनेंस का खर्चा भी शामिल होता है. इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता और सर्विसिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखें. इन सब चीजों का सही आकलन करने के बाद ही अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीदने का फैसला करें.
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वहीं, गाड़ी खरीदने से पहले जिस कंपनी को चुन रहे हैं उसका सर्विस नेटवर्क जरूर चेक कर लें. मारुति, टाटा, हुंडई या महिंद्रा जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के सर्विस सेंटर देश के कोने-कोने में आसानी से मिल जाते हैं. यह देख लें कि जिस कंपनी की कार आप ले रहे हैं उसका ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर आपके शहर या घर के आसपास मौजूद हो.
वहीं, गाड़ी खरीदने से पहले जिस कंपनी को चुन रहे हैं उसका सर्विस नेटवर्क जरूर चेक कर लें. मारुति, टाटा, हुंडई या महिंद्रा जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के सर्विस सेंटर देश के कोने-कोने में आसानी से मिल जाते हैं. यह देख लें कि जिस कंपनी की कार आप ले रहे हैं उसका ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर आपके शहर या घर के आसपास मौजूद हो.
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जानकारी दें दे कि, आजकल गाड़ियों में मिलने वाले लेटेस्ट फीचर्स सिर्फ शो-ऑफ के लिए नहीं. बल्कि रोजमर्रा के सफर को बहुत आसान बनाते हैं. फैमिली कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसी बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए. ये आधुनिक फीचर्स लंबे सफर के दौरान कार के इंटीरियर माहौल को काफी सुखद और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग को बेहद आसान बना देते हैं.
जानकारी दें दे कि, आजकल गाड़ियों में मिलने वाले लेटेस्ट फीचर्स सिर्फ शो-ऑफ के लिए नहीं. बल्कि रोजमर्रा के सफर को बहुत आसान बनाते हैं. फैमिली कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसी बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए. ये आधुनिक फीचर्स लंबे सफर के दौरान कार के इंटीरियर माहौल को काफी सुखद और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग को बेहद आसान बना देते हैं.
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अब आखिरी में सबसे जरूरी बात यह है कि बिना खुद गाड़ी चलाए कभी भी कार न खरीदें. शोरूम से टेस्ट ड्राइव लेते समय अपनी पूरी फैमिली को साथ ले जाएं ताकि वे भी सीटिंग कंफर्ट चेक कर सकें. खुद गाड़ी चलाकर राइड क्वालिटी, सस्पेंशन, विजिबिलिटी और ब्रेकिंग का सही अनुभव लें. जब पूरी फैमिली पूरी तरह से कम्फर्टेबल महसूस करे, तभी उस कार की डील पक्की करें.
अब आखिरी में सबसे जरूरी बात यह है कि बिना खुद गाड़ी चलाए कभी भी कार न खरीदें. शोरूम से टेस्ट ड्राइव लेते समय अपनी पूरी फैमिली को साथ ले जाएं ताकि वे भी सीटिंग कंफर्ट चेक कर सकें. खुद गाड़ी चलाकर राइड क्वालिटी, सस्पेंशन, विजिबिलिटी और ब्रेकिंग का सही अनुभव लें. जब पूरी फैमिली पूरी तरह से कम्फर्टेबल महसूस करे, तभी उस कार की डील पक्की करें.
Published at : 23 Sep 2026 08:33 PM (IST)
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