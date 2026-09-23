सिर्फ Mileage देखकर न खरीदें Family Car, ये चीजें भी हैं जरूरी

जबकि एक बात का हमेशा ध्यान दें कि, कार की सिर्फ शोरूम वाली कीमत देखकर अपना बजट तय न करें. बल्कि उसका ऑन-रोड प्राइस समझें. इसमें इंश्योरेंस, रोड टैक्स और बाद के मेंटेनेंस का खर्चा भी शामिल होता है. इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता और सर्विसिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखें. इन सब चीजों का सही आकलन करने के बाद ही अपनी फैमिली के लिए गाड़ी खरीदने का फैसला करें.