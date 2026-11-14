सबसे पहले किसी भी भरोसेमंद और रजिस्टर्ड रेंटल कंपनी या ऐप के जरिए ही कार की बुकिंग करें. बुकिंग करने से पहले उस कंपनी के कस्टमर रिव्यू और छिपे हुए चार्जेस के बारे में अच्छे से पढ़ लें. कई बार सस्ती रेट के लालच में लोकल एजेंट से कार लेना बाद में महंगे जुर्माने का कारण बन जाता है.