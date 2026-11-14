Car Rental Tips: Self Drive कार किराये पर लेने जा रहे हैं, इन बातों को न करें नजरअंदाज
Car Rental Tips: सेल्फ ड्राइव कार किराये पर लेने जा रहे हैं. बुकिंग से पहले कार की कंडीशन, कागजात और इंश्योरेंस की पूरी जांच जरूर करें. जानिए जरूरी टिप्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 14 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Car Rental Tips: आजकल वीकेंड ट्रिप हो या परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाना हो सेल्फ ड्राइव कार किराये पर लेने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. अपनी मर्जी से गाड़ी चलाने की आजादी और प्राइवेसी इसे बेहद खास बनाती है. हालांकि कार बुक करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी आपके पूरे सफर का मजा किरकिरा कर सकती है. चलिए जानतें हैं किन बातों का ध्यान देना जरूरी है.
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सबसे पहले किसी भी भरोसेमंद और रजिस्टर्ड रेंटल कंपनी या ऐप के जरिए ही कार की बुकिंग करें. बुकिंग करने से पहले उस कंपनी के कस्टमर रिव्यू और छिपे हुए चार्जेस के बारे में अच्छे से पढ़ लें. कई बार सस्ती रेट के लालच में लोकल एजेंट से कार लेना बाद में महंगे जुर्माने का कारण बन जाता है.
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गाड़ी की डिलीवरी लेते समय उसके बाहरी और अंदरूनी हिस्से को अच्छे से चेक करें. कार पर पहले से मौजूद किसी भी खरोंच, डेंट या टूटे हुए शीशे का साफ वीडियो बना लें. यह वीडियो सबूत के तौर पर आपके पास रहेगा. जिससे कार वापस करते समय कंपनी आपसे किसी पुराने नुकसान के पैसे नहीं वसूल पाएगी.
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इसके बाद कार के टायरों की कंडीशन और हवा के प्रेशर की जांच करना बिल्कुल न भूलें. साथ ही गाड़ी की डिक्की में स्टेपनी टायर, जैक और टूल किट हैं या नहीं यह भी जरूर चेक कर लें. अगर रास्ते में टायर पंचर हो जाए तो यह जरूरी सामान ही आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है.
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जबकि कार के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और कमर्शियल परमिट की जांच जरूर करें. हमेशा याद रखें कि सेल्फ ड्राइव रेंटल कारों की नंबर प्लेट काले रंग की होती है जिस पर पीले अक्षरों से नंबर लिखा होता है.
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जानकारी दें दे कि रेंटल एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले किलोमीटर लिमिट, ओवर-स्पीडिंग पेनल्टी और लेट रिटर्न फीस से जुड़े नियमों को ध्यान से पढ़ें. कई कंपनियां एक तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने पर ऑटोमैटिक जुर्माना लगाती हैं. इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होने में कितने दिन लगेंगे इसकी जानकारी भी पहले ही कन्फर्म कर लें.
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वहीं कार स्टार्ट करने से पहले उसका फ्यूल लेवल नोट कर लें और मीटर की एक फोटो खींच लें. ज्यादातर रेंटल कंपनियां जितनी मात्रा में पेट्रोल या डीजल आपको गाड़ी लेते समय मिला है वापसी में भी उतना ही ईंधन टैंक में होना जरूरी होता है.
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बता दें कि सफर शुरू करने से पहले गाड़ी के ब्रेक, क्लच, एसी, हेडलाइट्स और वाइपर को चलाकर जरूर देख लें कि सब ठीक काम कर रहा है या नहीं. किसी भी तरह की तकनीकी खराबी महसूस होने पर तुरंत रेंटल कंपनी को इन्फॉर्म करें और दूसरी गाड़ी की मांग करें.
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इन सभी और जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सेल्फ ड्राइव सफर को सुरक्षित, किफायती और यादगार बना सकते हैं. अगली बार जब भी कार किराये पर लें तो इन सभी चेकलिस्ट का ध्यान दें और बेफिक्र होकर सफर का आनंद लें.