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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान

यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान

अभिजीत दीपके की CJP ने यूपी चुनाव 2027 से पहले तैयारी की है. CJP ने 10 राज्यों में प्रभारी तैनात किए, जिनमें यूपी में सर्वाधिक हैं. खुद को 'प्रेशर ग्रुप' बताने वाली CJP चुनाव नहीं लड़ेगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Nov 2026 11:25 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक दल तो कमर कस ही रहे हैं, साथ ही खुद को 'प्रेशर ग्रुप' बताने वाली अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी तैयारी पूरी कर ली है. दरअसल, सीजेपी ने यूपी समेत 10 राज्यों में प्रभारी तैनात किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है क्योंकि चुनाव से पहले दीपके ने सबसे ज्यादा प्रभारी इसी राज्य में उतारे हैं. हालांकि, सीजेपी यह स्पष्ट कर चुकी है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी खुद को स्थापित नहीं कर रही. यानी चुनाव नहीं लड़ेगी. सीजेपी केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरफ से छूटे वादों को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराने की योजना बना रही है.

सीजेपी ने स्पष्ट रूप से यूपी चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर दिया है. पार्टी का दावा है कि वह एक 'पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप' है और वैसे ही रहेगी. मौजूदा समय या भविष्य में सियासी दल बनने का कोई प्लान नहीं है. पार्टी के तीनों मुख्य सदस्य, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास ने भी तत्काल पॉलिटिक्स में आने की बात से मना कर दिया है.

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यूपी में CJP ने तैनात किए 16 प्रभारी

कॉकरोच जनता पार्टी ने 'उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी' में 16 प्रभारी उतारे हैं. इनमें आकाश भडाना, अनुज भडाना, दानिश रज़िक, धीरज पासवान, गजेंद्र सिंह, गजेंद्र गुज्जर, मधु किरन, प्रेमपाल सिंह, राहुल चौरसिया, साजिया खान, श्रीकांत, शुभम वर्मा, सुशोभित जयंत, तुरणी कुमार, उदयकांत और विकास चौरसिया के नाम शामिल हैं. 

उत्तराखंड CJP के 6 प्रभारी

यूपी के अलावा, उत्तराखंड चुनाव से पहले सीजेपी ने 6 प्रभारी वहां भी उतारे हैं. इनमें अंजली कांडपाल, जाह्नवी मेहरा, सक्षम जायसवाल, संयम देवली, शिवांशी बिस्वास और युवराज सिंह शामिल हैं. इसके अलावा, सीजेपी ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के साथ नॉर्थ ईस्ट ज़ोन में भी प्रभारियों की नियुक्ति की है. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
CJP UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027 Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka Saurav Das
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