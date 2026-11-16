यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक दल तो कमर कस ही रहे हैं, साथ ही खुद को 'प्रेशर ग्रुप' बताने वाली अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी तैयारी पूरी कर ली है. दरअसल, सीजेपी ने यूपी समेत 10 राज्यों में प्रभारी तैनात किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है क्योंकि चुनाव से पहले दीपके ने सबसे ज्यादा प्रभारी इसी राज्य में उतारे हैं. हालांकि, सीजेपी यह स्पष्ट कर चुकी है वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी खुद को स्थापित नहीं कर रही. यानी चुनाव नहीं लड़ेगी. सीजेपी केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरफ से छूटे वादों को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराने की योजना बना रही है.

सीजेपी ने स्पष्ट रूप से यूपी चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर दिया है. पार्टी का दावा है कि वह एक 'पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप' है और वैसे ही रहेगी. मौजूदा समय या भविष्य में सियासी दल बनने का कोई प्लान नहीं है. पार्टी के तीनों मुख्य सदस्य, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास ने भी तत्काल पॉलिटिक्स में आने की बात से मना कर दिया है.

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यूपी में CJP ने तैनात किए 16 प्रभारी

कॉकरोच जनता पार्टी ने 'उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी' में 16 प्रभारी उतारे हैं. इनमें आकाश भडाना, अनुज भडाना, दानिश रज़िक, धीरज पासवान, गजेंद्र सिंह, गजेंद्र गुज्जर, मधु किरन, प्रेमपाल सिंह, राहुल चौरसिया, साजिया खान, श्रीकांत, शुभम वर्मा, सुशोभित जयंत, तुरणी कुमार, उदयकांत और विकास चौरसिया के नाम शामिल हैं.

उत्तराखंड CJP के 6 प्रभारी

यूपी के अलावा, उत्तराखंड चुनाव से पहले सीजेपी ने 6 प्रभारी वहां भी उतारे हैं. इनमें अंजली कांडपाल, जाह्नवी मेहरा, सक्षम जायसवाल, संयम देवली, शिवांशी बिस्वास और युवराज सिंह शामिल हैं. इसके अलावा, सीजेपी ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के साथ नॉर्थ ईस्ट ज़ोन में भी प्रभारियों की नियुक्ति की है.

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