New Maruti Brezza Hybrid: हमारे देश में सबसे ज्यादा मारुती सुजुकी कंपनी की गाड़ियां बिकती हैं. मारुती सुजुकी कंपनी की ही सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल ब्रेजा एक बार फिर से चर्चा में है. क्योंकि यह कार एक बार फिर भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखी गई है.

ऐसा माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी अपनी इस पॉपुलर SUV में कोई बड़ा तकनीकी बदलाव करने की तैयारी कर रही है. आने वाले समय में नई ब्रेजा के अंदर नया हाइब्रिड इंजन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. चलिए जानते हैं कि टेस्टिंग के दौरान दिखी इस नई ब्रेजा में क्या खास होने वाला है.

दिखी नई ब्रेजा की झलक

बता दें कि अभी हाल ही में सामने आई तस्वीरों में टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह से कैमोफ्लाज से ढका हुआ नजर आया है. गाड़ी का शेप, बनावट और लाइटिंग सेटअप मौजूदा ब्रेजा जैसा ही दिख रहा है और इस पर हरियाणा राज्य की लाल नंबर प्लेट लगी हुई है.

जबकि कई जानकारों का मानना है कि यह कोई बिल्कुल नया डिजाइन मॉडल नहीं है बल्कि कंपनी मौजूदा ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पर ही किसी नई तकनीक और इंजन की जांच कर रही है.

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मिल सकता है नया 1.2-लीटर हाइब्रिड इंजन

जानकारी दें दे कि इस टेस्टिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण नया इंजन हो सकता है. जापान में आयोजित सुजुकी टेक्नोलॉजी ब्रीफिंग 2026 में कंपनी ने नया 1.2-लीटर Z12E हाइब्रिड इंजन पेश किया था.

इसमें 0.6 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर का सपोर्ट मिलता है जो करीब 80 bhp की पावर और शानदार माइलेज देने में सक्षम है. इसके अलावा कंपनी 1.2-लीटर टर्बो प्लग-इन हाइब्रिड ऑप्शन पर भी काम कर रही है.

ADAS फीचर की भी तैयारी

आपको बता दें कि सेफ्टी के मामले में भी मारुति सुजुकी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी अपनी आम बजट वाली गाड़ियों में कम लागत वाला एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) देने की प्लानिंग बना रही है. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सड़क पर टेस्ट हो रही इस ब्रेजा का इस्तेमाल भारतीय सड़कों के हिसाब से इस नए सेफ्टी फीचर को जांचने और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा हो.

कब तक हो सकती है लॉन्च?

बता दें कि अभी मारुति सुजुकी ने इस टेस्ट मॉडल को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन कंपनी ने अभी हाल ही में ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल उतारा है इसलिए इस नए हाइब्रिड और एडास वाले अवतार को बाजार में आने में थोड़ा समय लग सकता है. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बड़े अपडेट को साल 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है.

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