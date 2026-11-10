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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोAnant Singh Defender Gift: अनंत सिंह ने दामाद के लिए खरीदी करोड़ों की Defender, देखें खासियत

Anant Singh Defender Gift: अनंत सिंह ने दामाद के लिए खरीदी करोड़ों की Defender, देखें खासियत

Anant Singh Defender Gift: मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी की शादी में दामाद के लिए करोड़ों की Land Rover Defender खरीदी है. जानिए इस लग्जरी ऑफ-रोडर SUV की खासियतें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 10 Nov 2026 04:37 PM (IST)
Anant Singh Defender Gift: मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी की शादी में दामाद के लिए करोड़ों की Land Rover Defender खरीदी है. जानिए इस लग्जरी ऑफ-रोडर SUV की खासियतें.

Anant Singh Defender Gift: बिहार के चर्चित और बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर अपने शाही अंदाज़ और महंगे तोहफे को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. अपनी बेटी शिवांगी की भव्य शादी के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने नए दामाद को एक बेहद शानदार और करोड़ों रुपये की कीमत वाली लैंड रोवर डिफेंडर कार खरीदी है.

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अनंत सिंह द्वारा खरीदी गई इस लग्जरी कार की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है और इसकी तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर इस करोड़ों की गाड़ी में ऐसी क्या खास बातें हैं.
अनंत सिंह द्वारा खरीदी गई इस लग्जरी कार की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है और इसकी तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर इस करोड़ों की गाड़ी में ऐसी क्या खास बातें हैं.
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बता दें कि लैंड रोवर डिफेंडर दुनिया की सबसे ज्यादा रफ-एंड-टफ और प्रीमियम ऑफ-रोड SUV गाड़ियों में शुमार की जाती है. भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट और इंजन के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.30 करोड़ रुपये से भी ऊपर तक जाती है.
बता दें कि लैंड रोवर डिफेंडर दुनिया की सबसे ज्यादा रफ-एंड-टफ और प्रीमियम ऑफ-रोड SUV गाड़ियों में शुमार की जाती है. भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट और इंजन के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.30 करोड़ रुपये से भी ऊपर तक जाती है.
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बात करें परफॉर्मेंस की तो यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के बेहद ताकतवर इंजनों के साथ आती है. इसमें लगा 3.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन बेहद पावरफुल हॉर्सपावर और भारी टॉर्क जनरेट करता है. जिससे यह भारी-भरकम गाड़ी भी पलक झपकते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है. जबकि इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलता है.
बात करें परफॉर्मेंस की तो यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के बेहद ताकतवर इंजनों के साथ आती है. इसमें लगा 3.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन बेहद पावरफुल हॉर्सपावर और भारी टॉर्क जनरेट करता है. जिससे यह भारी-भरकम गाड़ी भी पलक झपकते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है. जबकि इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलता है.
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डिफेंडर की सबसे बड़ी ताकत इसका ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और एडवांस ऑल-टेरेन प्रोग्रेस कंट्रोल तकनीक है. यह गाड़ी हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों को बेहद आसानी से पार कर लेती है. इसका वॉटर वाडिंग कैपेसिटी भी जबरदस्त है. जिससे यह गहरे पानी में भी बिना अटके आसानी से निकल जाती है.
डिफेंडर की सबसे बड़ी ताकत इसका ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और एडवांस ऑल-टेरेन प्रोग्रेस कंट्रोल तकनीक है. यह गाड़ी हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों को बेहद आसानी से पार कर लेती है. इसका वॉटर वाडिंग कैपेसिटी भी जबरदस्त है. जिससे यह गहरे पानी में भी बिना अटके आसानी से निकल जाती है.
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जबकि गाड़ी के केबिन के अंदर घुसते ही आपको एक अलग ही लग्जरी फील देखने को मिलता है. इसमें प्रीमियम लेदर सीट्स, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. इसके अलावा केबिन में 11.4-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.
जबकि गाड़ी के केबिन के अंदर घुसते ही आपको एक अलग ही लग्जरी फील देखने को मिलता है. इसमें प्रीमियम लेदर सीट्स, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. इसके अलावा केबिन में 11.4-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.
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वहीं सेफ्टी के मामले में भी लैंड रोवर डिफेंडर का कोई मुकाबला नहीं है. इसे ग्लोबल क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. इसमें 360-डिग्री 3D सराउंड कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, कई सारे एयरबैग्स और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.
वहीं सेफ्टी के मामले में भी लैंड रोवर डिफेंडर का कोई मुकाबला नहीं है. इसे ग्लोबल क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. इसमें 360-डिग्री 3D सराउंड कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, कई सारे एयरबैग्स और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.
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बता दें कि डिफेंडर जैसी एसयूवी न केवल एक लग्जरी स्टेटस सिंबल है बल्कि यह अपनी बेजोड़ ताकत और सेफ्टी के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है. यही वजह है कि उद्योगपतियों और बड़े नेताओं के बीच यह हमेशा पहली पसंद बनी रहती है.
बता दें कि डिफेंडर जैसी एसयूवी न केवल एक लग्जरी स्टेटस सिंबल है बल्कि यह अपनी बेजोड़ ताकत और सेफ्टी के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है. यही वजह है कि उद्योगपतियों और बड़े नेताओं के बीच यह हमेशा पहली पसंद बनी रहती है.
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अगर आप भी लग्जरी, सॉलिड सेफ्टी और बेजोड़ ऑफ-रोडिंग परफॉर्मेंस का एक साथ लुत्फ उठाना चाहते हैं तो डिफेंडर एक ड्रीम कार साबित होती है. अपने नजदीकी लैंड रोवर डीलरशिप पर विजिट करके इस आइकॉनिक SUV का अनुभव लें और इसकी ताकत, फीचर्स तथा दमदार रोड प्रेजेंस को करीब से महसूस करें.
अगर आप भी लग्जरी, सॉलिड सेफ्टी और बेजोड़ ऑफ-रोडिंग परफॉर्मेंस का एक साथ लुत्फ उठाना चाहते हैं तो डिफेंडर एक ड्रीम कार साबित होती है. अपने नजदीकी लैंड रोवर डीलरशिप पर विजिट करके इस आइकॉनिक SUV का अनुभव लें और इसकी ताकत, फीचर्स तथा दमदार रोड प्रेजेंस को करीब से महसूस करें.
Published at : 10 Nov 2026 04:02 PM (IST)
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