बात करें परफॉर्मेंस की तो यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के बेहद ताकतवर इंजनों के साथ आती है. इसमें लगा 3.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन बेहद पावरफुल हॉर्सपावर और भारी टॉर्क जनरेट करता है. जिससे यह भारी-भरकम गाड़ी भी पलक झपकते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है. जबकि इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलता है.