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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोMidsize SUV Sales October 2026: इन 4 SUVs की किस्मत चमकी, अक्टूबर में जमकर बिकीं गाड़ियां

Midsize SUV Sales October 2026: इन 4 SUVs की किस्मत चमकी, अक्टूबर में जमकर बिकीं गाड़ियां

Midsize SUV Sales October 2026: अक्टूबर 2026 में मिडसाइज़ SUV सेगमेंट की बिक्री में बंपर उछाल दर्ज किया गया. जानिए Maruti Victoris, Kia Seltos, Honda Elevate और Tata Curvv के बिक्री आंकड़े.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 11 Nov 2026 07:36 PM (IST)
Midsize SUV Sales October 2026: अक्टूबर 2026 में मिडसाइज़ SUV सेगमेंट की बिक्री में बंपर उछाल दर्ज किया गया. जानिए Maruti Victoris, Kia Seltos, Honda Elevate और Tata Curvv के बिक्री आंकड़े.

Midsize SUV Sales October 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस साल का फेस्टिव सीजन कार कंपनियों के लिए बेहद शानदार साबित हुआ है. क्योंकि अक्टूबर महीने में कारों की बिक्री के जो आंकड़े सामने आए हैं. वे काफी चौंकाने वाले हैं. इस महीने मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है. जिससे कई मॉडल्स की बिक्री में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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बता दें कि इस लिस्ट में पहला नाम मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रहा है. अक्टूबर महीने में कंपनी ने विक्टोरिस की रिकॉर्ड 16,792 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 24.4 फीसदी का शानदार उछाल देखा गया है. अपने बेहतरीन माइलेज और आधुनिक फीचर्स के दम पर यह क्रेटा को कड़ी टक्कर दे रही है.
बता दें कि इस लिस्ट में पहला नाम मारुति सुजुकी विक्टोरिस का रहा है. अक्टूबर महीने में कंपनी ने विक्टोरिस की रिकॉर्ड 16,792 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 24.4 फीसदी का शानदार उछाल देखा गया है. अपने बेहतरीन माइलेज और आधुनिक फीचर्स के दम पर यह क्रेटा को कड़ी टक्कर दे रही है.
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होंडा की एलिवेट ने भी अक्टूबर में बहुत ही मजबूत वापसी की है. इस SUV की बिक्री में 68 फीसदी की भारी सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले महीने एलिवेट की 3,673 यूनिट्स बिकीं. जो इसकी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, विशाल केबिन और भरोसेमंद आई-वीटेक पेट्रोल इंजन पर ग्राहकों के अटूट भरोसे को साफ दर्शाती है.
होंडा की एलिवेट ने भी अक्टूबर में बहुत ही मजबूत वापसी की है. इस SUV की बिक्री में 68 फीसदी की भारी सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले महीने एलिवेट की 3,673 यूनिट्स बिकीं. जो इसकी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, विशाल केबिन और भरोसेमंद आई-वीटेक पेट्रोल इंजन पर ग्राहकों के अटूट भरोसे को साफ दर्शाती है.
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जबकि किआ की सेल्टॉस की किस्मत इस अक्टूबर में सबसे ज्यादा चमकी है. सेल्टॉस ने सालाना आधार पर 88.3 फीसदी का रिकॉर्ड-तोड़ ग्रोथ दर्ज किया है. कंपनी ने इस महीने कुल 13,423 सेल्टॉस बेची हैं. जबकि पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 7,130 यूनिट्स था. पैनोरमिक सनरूफ और एडास फीचर्स ने खरीदारों को दीवाना बना दिया.
जबकि किआ की सेल्टॉस की किस्मत इस अक्टूबर में सबसे ज्यादा चमकी है. सेल्टॉस ने सालाना आधार पर 88.3 फीसदी का रिकॉर्ड-तोड़ ग्रोथ दर्ज किया है. कंपनी ने इस महीने कुल 13,423 सेल्टॉस बेची हैं. जबकि पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 7,130 यूनिट्स था. पैनोरमिक सनरूफ और एडास फीचर्स ने खरीदारों को दीवाना बना दिया.
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वहीं टाटा मोटर्स की कर्व की बिक्री में भी 66 फीसदी का बड़ा इजाफा हुआ है. अक्टूबर में ग्राहकों ने इसकी 2,377 यूनिट्स खरीदी हैं. जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,432 यूनिट्स था. पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्पों में उपलब्ध होने के कारण यह कार युवाओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रही है.
वहीं टाटा मोटर्स की कर्व की बिक्री में भी 66 फीसदी का बड़ा इजाफा हुआ है. अक्टूबर में ग्राहकों ने इसकी 2,377 यूनिट्स खरीदी हैं. जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,432 यूनिट्स था. पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्पों में उपलब्ध होने के कारण यह कार युवाओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रही है.
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बता दें कि इन चारों गाड़ियों की हुई बिक्री की मुख्य वजह दिवाली का त्योहार और कंपनियों द्वारा दिए गए लुभावने डिस्काउंट ऑफर्स रहे हैं. फेस्टिव सीजन के चलते ग्राहकों ने नई गाड़ियों की बुकिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी. डीलरशिप्स पर समय पर डिलीवरी मिलने और आसान फाइनेंस स्कीम्स ने भी कारों की कुल बिक्री को काफी हद तक बढ़ाया.
बता दें कि इन चारों गाड़ियों की हुई बिक्री की मुख्य वजह दिवाली का त्योहार और कंपनियों द्वारा दिए गए लुभावने डिस्काउंट ऑफर्स रहे हैं. फेस्टिव सीजन के चलते ग्राहकों ने नई गाड़ियों की बुकिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी. डीलरशिप्स पर समय पर डिलीवरी मिलने और आसान फाइनेंस स्कीम्स ने भी कारों की कुल बिक्री को काफी हद तक बढ़ाया.
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आज के कार खरीदार केवल लुक पर नहीं बल्कि एडवांस्ड सेफ्टी और नई टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान दे रहे हैं. इन चारों एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि पारंपरिक सेडान कारों को छोड़कर ग्राहक अब इन स्मार्ट और स्पेसियस एसयूवी को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
आज के कार खरीदार केवल लुक पर नहीं बल्कि एडवांस्ड सेफ्टी और नई टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान दे रहे हैं. इन चारों एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ, बड़ी टचस्क्रीन और हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि पारंपरिक सेडान कारों को छोड़कर ग्राहक अब इन स्मार्ट और स्पेसियस एसयूवी को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
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त्योहारी सीजन में मिली इस शानदार सफलता के बाद ऑटो कंपनियों का हौसला काफी बढ़ गया है. मारुति, किआ, होंडा और टाटा जैसी कंपनियां आने वाले महीनों में भी इस सेल्स मोमेंटम को बरकरार रखने की तैयारी कर रही हैं. नए मॉडल्स की मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां वेटिंग पीरियड घटाने और प्रोडक्शन बढ़ाने पर लगातार काम कर रही हैं.
त्योहारी सीजन में मिली इस शानदार सफलता के बाद ऑटो कंपनियों का हौसला काफी बढ़ गया है. मारुति, किआ, होंडा और टाटा जैसी कंपनियां आने वाले महीनों में भी इस सेल्स मोमेंटम को बरकरार रखने की तैयारी कर रही हैं. नए मॉडल्स की मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां वेटिंग पीरियड घटाने और प्रोडक्शन बढ़ाने पर लगातार काम कर रही हैं.
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अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक नई मिड-साइज़ एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं. तो ये चारों गाड़ियां इस समय बाजार में सबसे हॉट ट्रेंड कर रही हैं. तुरंत अपने नजदीकी शोरूम पर विजिट करें और अपनी पसंदीदा एसयूवी की टेस्ट ड्राइव लें और फेस्टिव सीजन के बाकी बचे ऑफर्स का पूरा फायदा उठाकर अपनी राइड बुक कराएं.
अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक नई मिड-साइज़ एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं. तो ये चारों गाड़ियां इस समय बाजार में सबसे हॉट ट्रेंड कर रही हैं. तुरंत अपने नजदीकी शोरूम पर विजिट करें और अपनी पसंदीदा एसयूवी की टेस्ट ड्राइव लें और फेस्टिव सीजन के बाकी बचे ऑफर्स का पूरा फायदा उठाकर अपनी राइड बुक कराएं.
Published at : 11 Nov 2026 07:36 PM (IST)
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