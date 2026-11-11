त्योहारी सीजन में मिली इस शानदार सफलता के बाद ऑटो कंपनियों का हौसला काफी बढ़ गया है. मारुति, किआ, होंडा और टाटा जैसी कंपनियां आने वाले महीनों में भी इस सेल्स मोमेंटम को बरकरार रखने की तैयारी कर रही हैं. नए मॉडल्स की मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां वेटिंग पीरियड घटाने और प्रोडक्शन बढ़ाने पर लगातार काम कर रही हैं.