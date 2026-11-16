'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब हर चीज का निर्माण देश में करना या दुनिया से अलग-थलग रहना नहीं है. इसका असली अर्थ अपने रणनीतिक फैसले खुद लेने की आजादी, जरूरी तकनीकों पर नियंत्रण और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि देश के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह किसी भी संकट का सामना कर सके, उससे सीख सके और दोबारा मजबूती के साथ आगे बढ़ सके.

जनरल राजा सुब्रमणि सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में 'भारत की सशस्त्र सेनाओं और भविष्य के युद्धों की तैयारी' विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा में आम नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया.

आत्मनिर्भरता का मतलब रणनीतिक फैसले लेने की आजादी

सीडीएस ने आत्मनिर्भरता को परिभाषित करते हुए कहा कि इसका मतलब फैसला लेने की स्वतंत्रता, कार्रवाई करने की क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में टिके रहने की ताकत है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल किसी झटके को सहन करने तक सीमित नहीं है. इसमें असफलता से सीखना, उसका विश्लेषण करना, उससे उबरना और फिर नए सिरे से आगे बढ़ना भी शामिल है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब रणनीतिक रूप से दुनिया से अलग होना या हर चीज का निर्माण खुद करना नहीं है. इसके बजाय जरूरी है कि देश की आपूर्ति व्यवस्था पर उसका नियंत्रण हो और ऐसे भरोसेमंद साझेदार हों, जिन पर संकट के समय भी विश्वास किया जा सके. जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा कि देश को उन महत्वपूर्ण तकनीकों और क्षमताओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिनकी मदद से वह अपने रणनीतिक फैसले खुद ले सके.

ISRO की सफलता का दिया उदाहरण, असफलताओं से सीखने पर जोर

आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाने के लिए सीडीएस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की उपलब्धि का उदाहरण दिया. उन्होंने इस साल 30 अक्टूबर को NavIC सैटेलाइट NVS-03 के सफल प्रक्षेपण का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इससे पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के लगातार दो प्रक्षेपण असफल रहे थे. इसके अलावा NVS-02 सैटेलाइट में भी तकनीकी समस्याएं आई थीं. इसके बावजूद इसरो ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी. वैज्ञानिकों ने समस्याओं के कारणों का पता लगाया, अपने अनुमानों में बदलाव किया और विस्तृत ऑडिट किया. इसके बाद NVS-03 का सफल प्रक्षेपण किया गया.

उन्होंने कहा कि किसी असफलता के बाद उसके कारणों का पता लगाना, अपनी कमियों को सुधारना और फिर सफलता हासिल करना ही आत्मनिर्भरता की असली ताकत है.

मिसाइलों और हथियारों के लिए जरूरी है स्वदेशी नेविगेशन तकनीक

जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा कि NavIC सैटेलाइट का प्रक्षेपण केवल अंतरिक्ष से जुड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से भी सीधा संबंध है. आज अंतरिक्ष आधारित सटीकता, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) का महत्व लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि लंबी दूरी तक मार करने वाले देश के हथियार और मिसाइल सिस्टम सटीक नेविगेशन और टाइमिंग पर निर्भर करते हैं. यदि इन महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए भारत बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता है, तो जरूरत पड़ने पर दूसरे देश इन सुविधाओं को रोक सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इसलिए भारत के पास अपनी स्वदेशी तकनीक और क्षमताएं होनी चाहिए. साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें कम समय में इस्तेमाल करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सेना और सरकार की जिम्मेदारी नहीं

सीडीएस ने कहा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह गई है. इसमें उद्योग, तकनीकी क्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप और आम नागरिकों की भी सक्रिय भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब सभी की जिम्मेदारी है. देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में हर व्यक्ति और हर क्षेत्र की भूमिका है. उद्योगों को जरूरी रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करने में योगदान देना चाहिए, वहीं शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप को नए शोध और नवाचार पर काम करना चाहिए.

जनरल राजा सुब्रमणि की ये टिप्पणियां भविष्य के युद्धों के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं को तैयार करने और देश की स्वदेशी रक्षा एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूत बनाने पर आयोजित चर्चा के दौरान आईं.